Слабоумие оказалось заразным заболеванием

Старческое слабоумие (деменция) оказалось заразным. Британские ученые выяснили, что болезнь передается через хирургические инструменты.



Медики наблюдали за пациентами, которые ранее перенесли операцию на головном мозге. Ученые из университетского колледжа Лондона выяснили, что у больных проявилась церебральная амилоидная ангиопатия с мозговым кровотечением.

В результате этого недуга происходит поражение сосудов головного мозга и накапливаются амилоиды (белки, провоцирующие развитие болезни Альцгеймера). Ученые пришли к выводу, что эти белки передаются через хирургические инструменты.





Дело в том, что амилоиды устойчивы к стандартным способам обеззараживания, включая кипячение, сушку и воздействие формальдегида. Исследователи утверждают, что предотвратить передачу смертельно опасного заболевания можно, лишь разработав принципиально новые методы обработки хирургических инструментов, пишет Science Alert.









Ранее сообщалось, что черепно-мозговые травмы могут привести к слабоумию даже спустя 30 лет после их получения. Выяснилось, что в первый год после того, как человек получил травму, риск возникновения деменции возрастал в четыре раза. Также люди с тяжелыми и многократными ЧМТ чаще заболевали деменцией, чем те, у кого травмы были средней тяжести.





Тем временем голландские ученые выяснили, что кофе способен снизить риск развития болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что кофеин предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек в мозге, связанных с развитием болезни. Кроме того, кофе способен снизить воспалительные процессы и приостановить процесс разрушения клеток мозга. Для достижения такого эффекта нужно выпивать ежедневно от трех до пяти чашек кофе.