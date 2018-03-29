Всех микробов смогут убить одним лекарством

Группа ученых из Брауновского университета и Гарварда (США) разработала новый класс антибиотиков. Препараты способны полностью уничтожить вредоносные бактерии.

Лекарство может уничтожить стафилококк, который неуязвим к действию метициллина и других лекарств. Существующие медикаменты обладают быстрым действием и низкой вероятностью развития стойкости к ним. Однако у них есть большой минус: они способны навредить не только инфекции, но и самому организму.

Американским же специалистам удалось создать группу антибиотиков (CD437 и CD1530), которые действуют лишь на мембраны бактерий и безвредны для человека. Они также эффективно борются с запущенными инфекциями, передает телеканал "360". Препарат проникает в мембраны микробов и буквально выворачивает их наизнанку, вызывая их массовую гибель.

По мнению исследователей, новейшую разработку можно применить и в борьбе с супербактериями – микробами, которые устойчивы к нескольким видам антибиотиков. Ученые считают, что препарат позволит науке одержать окончательную победу в борьбе с микробами.

Подобные вещества специалисты давно пытаются приспособить в качестве средства для борьбы не с бактериями, а с раковыми опухолями, клетки которых начинают массово гибнуть при появлении даже небольшого числа молекул ретиноидов, сообщает журнал Nature.

Как писали Dni.Ru, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бактериальные инфекции остаются одной из самых распространенных причин смерти в мире. И главным инструментом борьбы с инфекционными заболеваниями были антибиотики. Однако в январе 2018 года ВОЗ объявила, что устойчивость к некоторым из них может доходить до 82%.