Обнаружена новая опасность антибиотиков

Злоупотребление антибиотиками может вызывать депрессию. К такому выводу пришли ирландские ученые.

Антибиотики убивают кишечные микробы, которые влияют на уровень РНК в коре головного мозга и миндалинах. Эти органы регулируют психологическое состояние организма и отвечают за устойчивость психики. Именно они отвечают за развитие депрессии и тревог. Исследование опубликовано в журнале Microbiome.



В процессе эксперимента на мышах выяснилось, что кишечные бактерии влияют на количество микроРНК в организме. Одну мышь ученые вырастили в естественной среде, а у другой постоянно убивали микробы антибиотиками. В итоге, у употреблявшего препараты грызуна сильно уменьшилось количество РНК в коре головного мозга и миндалинах. Мышь была намного более нервной и подавленной по сравнению со своей напарницей.

Ученые считают, что результаты эксперимента на мышах справедливы и для людей. Это может объяснить состояние подавленности при приеме антибиотиков, передает "Лента.ру".

Мир сейчас старается уходить от постоянного приема антибиотиков. В Европе они доступны только по рецепту, а в России ученые начали разрабатывать безопасную альтернативу препаратам. За основу в новом лекарстве взяты бактериофаги, это вирусы, которые уничтожают бактерии, но не заражают человека. Новосибирские ученые обещают выпустить новинку на рынок к 2025 году, но пока антибиотики являются необходимым злом, считают фармацевты.

Недавно ученые обнаружили, что антибиотики поступают к нам в организм из обычной воды. Они полностью не усваиваются организмом и оказываются в сточных водах, которые после фильтрации снова поступают в наши краны. При этом, антибиотики полностью сохраняют свои свойства и остаются биологически активны.