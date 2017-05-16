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Здоровье

Самые бесполезные лекарства

Фото: GLOBAL LOOK press
Как подобрать нужное лекарство, да такое, чтобы помогло? Поток рекламы из телевизора и врачи, прикормленные крупными фармацевтическим компаниями, оставляют на это мало шансов. Да к тому же, в аптеках сегодня продаются десятки препаратов, производители которых не удосуживаются провести серьезные исследования своей продукции и предлагают нам покупать лекарства, которые не лечат.
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Термин "лекарство с недоказанной эффективностью" появился сравнительно недавно, не более 20-ти лет назад. Именно тогда в аптеках стали продаваться разнообразные препараты, зарегистрированные именно как лекарственные средства – бифидумбактерин, бактисубтил и другие разнообразные порошки и таблетки для борьбы с несуществующим диагнозом "дисбактериоз"; успокоительные микстуры на травах; иммуностимуляторы и прочие пустышки.

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Почему антибиотики теряют эффективность

Но, задолго до появления этого термина, лекарства, эффективность которых оспаривали врачи и ученые, уже существовали и были всем хорошо известны. Например, к гомеопатическим препаратам скептически относилось большинство специалистов и потенциальных больных, а уж про такие популярные средства, как валидол и зеленку можно и не говорить.

ГОМЕОПАТИЯ

Недавний скандал вокруг предложения РАН исключить гомеопатические средства из списка лекарств вновь обнажил проблему этого спорного метода лечения. Специалисты вновь напомнили, что гомеопатия не имеет никакого отношения к науке, ее эффективность не доказана, но, с другой стороны признали, что и вреда она тоже не приносит. Если сладкие шарики и помогают некоторым пациентам, то в этом случае срабатывает эффект внушения или плацебо. Получается, что пациенты за свои же деньги, принимают лекарства-пустышки и при этом даже иногда выздоравливают.

Очевидно, что при серьезных диагнозах, таких как инсульт или рак, прием гомеопатических шариков не поможет – здесь требуется серьезное лечение под наблюдением врача. Такой же контроль и вдобавок к нем противовирусные препараты, а иногда и антибиотики потребуются при лечении гриппа. А, между тем, с экранов телевизоров в самый разгар эпидемии острых респираторно-вирусных инфекций нам предлагают избавиться от гриппа с помощью гомеопатического препарата "Оциллококцинум", а проще говоря, лечить серьезную болезнь сахарными шариками с экстрактом внутренностей утки.

Французский производитель ничего не сообщает ни о механизме действия препарата, ни о его фармакокинетике. Отсутствуют научные данные о том, каким образом экстракт печени и сердца утки должен подавлять вирусы гриппа. Более того, препарат фактически не содержит это активное вещество: концентрация якобы полезного экстракта полностью исключает наличие хотя бы одну его молекулу в "Оциллококцинуме".

Фото: instagram.com/svetusiic_blog

КОРВАЛОЛ И ВАЛИДОЛ

Корвалол и его иностранный аналог Валокордин всем известны как "сердечные капли". На самом деле они обладают лишь мягким успокоительным эффектом, да и то действуют далеко не на всех. Кардиологу никогда не придет в голову использовать эти препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, поскольку никакого действия на сердце они не оказывают и никогда не оказывали.

Впрочем, также бесполезен при сердечных болях и самый популярный у пожилых людей препарат – валидол. Положить под язык вместо таблетки с мятным вкусом с таким же успехом можно и леденец. Но, правда, после этого не стоит удивляться, если вы вдруг окажетесь в реанимации, ведь никаких особых лекарственных веществ валидол не содержит: его принцип действия основан на раздражении нервных окончаний, запускающих определенные рефлексы. При интенсивных болях в сердце нужна настоящая лекарственная поддержка, а не этот препарат!

Фото: GLOBAL LOOK press

БОРЬБА С НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ ДИСБАКТЕРИОЗОМ

Фармацевтические компании идут на разные ухищрения для того, чтобы продать свою продукцию. Прямые договоры с врачами, "серые" схемы взаимодействия с медицинскими учреждениями, недобросовестная реклама – все идет в ход. Но такой маркетинговый ход, как использование в продвижении лекарств несуществующего диагноза "дисбактериоз", творит настоящие чудеса.

В последние годы официально зарегистрированных препаратов от этой "болезни", которую Всемирная организация здравоохранения не включила в список заболеваний, в аптеках десятки. Несколько лет назад появился бифидумбактерин, позже – бактисубтил. Сегодня фармацевты предлагают пробиотики, пребиотики и синбиотки (Линекс, Ацепол, Лактофильтрум, Энтерол, Пробифол, Хилак Форте), содержащие разные виды бактерий; появляются и комплексные препараты для нормализации желудочной флоры.

Но для того, чтобы засеять свой желудок полезными бактериями, которые там и так всегда присутствуют, вовсе не обязательно тратить деньги на дорогие препараты. Достаточно правильно питаться и стараться почаще включать в свой рацион молочные и кисло-молочные продукты – йогурты, сливки, сметану, ряженку и простоквашу. Еще сто лет назад врачи рекомендовали выпивать перед сном стакан обычного кефира для нормализации пищеварения. Этот совет актуален и сегодня!

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

Для поддержания иммунитета тоже не стоит увлекаться лекарственными препаратами, иначе можно приучить свою иммунную систему к химии, а это приведет к противоположному результату – при малейшей простуде придется пичкать организм таблетками. Врачи и ученые скептически относятся к таким препаратам, как Арбидол, Кагоцел, Имудон, Гриппферон.  

В описании этих лекарств присутствует много научных терминов, а их действие объясняется сложными иммунными механизмами. Но, на самом деле никакого, хоть сколь-нибудь заметного, действия на организм они не оказывают. Некоторые специалисты даже считают, что иммуностимулирующие препараты могут оказаться вредны, нарушая выработку собственного интерферона в организме. Как бы то ни было, но исследования эффективности таких препаратов или никогда не проводились, или велись в ограниченных группах больных.

Совсем не обязательно принимать эти, еще более дорогостоящие, чем пребиотики, лекарства – дешевле и надежнее будет вести здоровый образ жизни, делать зарядку и принимать по утрам холодный душ.

Фото: Dni.Ru

МОРСКАЯ ВОДА

Препараты с морской водой (Аквалор, Аква Марис, Маример, Квикс) – настоящая золотая жила для производителя. Никакой пользы в борьбе с вирусами и микробами они не несут, зато стоят как две-три упаковки антибиотиков. Да, морская вода, действительно, промывает нос, но использовать для этого можно и простую кипяченую воду, добавь в нее щепотку соли и каплю йода. Эффект будет тот же, но убить вирусы в носовой полости этот раствор все равно не сможет.

ВОБЭНЗИМ

Производитель уверяет, что препарат, содержащий ферменты, которые могут поступать в организм человека и с едой, снимает воспаления и боль, снижает уровень холестерина в крови, повышает иммунитет, борется с гематомами и даже препятствуют развитию злокачественных опухолевых клеток. Очень похоже на "кремлевскую таблетку", которую предлагали шарлатаны в начале 90-х годов прошлого века. Но специалисты говорят, что не стоит верить в сказку о чудодейственном препарате, который не тестировался в экспериментальных исследованиях только потому, что это дорого.

ЭССЕНЦИАЛЕ

Популярный препарат для защиты печени, как и все прочие так называемые "гепатопротекторы", никак не защищает печень. Научные исследования не обнаружили положительного эффекта при приеме "Эссенциале", зато обнаружили кое-что другое: при острых и хронических вирусных гепатитах он может способствовать усилению застоя желчи и активности воспаления. Как и Вобэнзим, Эссенциале Форте Н, скорее, является пищевой добавкой, а не лекарственным препаратом.

Фото: Dni.Ru

ЗЕЛЕНКА

Не стоит удивляться тому, что знакомая всем с детства зеленка (1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого) как антисептик весьма слаба. Поскольку в ее составе есть спиртовой раствор, то обеззараживающими свойствами она все же обладает, но не более чем обычный спирт. При глубоких ранах зеленку применять нельзя, в этом случае нужны антисептики помягче – Мирамистин или бледно-розовый раствор марганцовки.

Автор: Александр Пельт16 мая 2017, 21:02

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