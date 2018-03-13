Найдена новая опасность курения

Финские исследователи пришли к выводу, что выкуривание десяти сигарет в день может спровоцировать развитие тяжелых психических расстройств. По мнению ученых, частое курение не только сказывается на состоянии органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, но и провоцирует необратимые изменения в головном мозге.

Эксперты провели обширное исследование, которое показало, что ежедневное курение табака тесно связано с риском возникновения психозов, особенно если человек раньше страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Курение в раннем возрасте является особенно значимым фактором риска. По результатам эксперимента сделан вывод, что профилактика курения среди подростков может оказать положительное влияние на психическое здоровье населения в зрелом возрасте, сообщает издание Science Daily.

В течение нескольких десятков лет ученые наблюдали за шестью тысячами людей, которые проходили регулярный медицинский осмотр. В рамках исследования респонденты не только раскрывали подробности питания и образа жизни, но и делились с учеными и медиками сведениями о наличии или отсутствии вредных привычек, проблем со сном или нервных срывах.

Эксперимент длился до тех пор, пока испытуемым не исполнилось 30 лет. По данным ученых, сбои в работе нервной системы, вызванные регулярным отравлением организма, могут переходить во временные неконтролируемые психические срывы, результатом которых могут стать биполярное расстройство и шизофрения.

Исследовательская группа провела эксперимент на предмет употребления каннабиса. Он показал, что подростковое курение марихуаны также связано с повышенным риском развития психических расстройств. Люди, которые употребляли каннабис и имели психотические переживания в юном возрасте, чаще испытывали психоз во время обучения.