Найдена новая опасность курения
Эксперты провели обширное исследование, которое показало, что ежедневное курение табака тесно связано с риском возникновения психозов, особенно если человек раньше страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Курение в раннем возрасте является особенно значимым фактором риска. По результатам эксперимента сделан вывод, что профилактика курения среди подростков может оказать положительное влияние на психическое здоровье населения в зрелом возрасте, сообщает издание Science Daily.В течение нескольких десятков лет ученые наблюдали за шестью тысячами людей, которые проходили регулярный медицинский осмотр. В рамках исследования респонденты не только раскрывали подробности питания и образа жизни, но и делились с учеными и медиками сведениями о наличии или отсутствии вредных привычек, проблем со сном или нервных срывах.
Эксперимент длился до тех пор, пока испытуемым не исполнилось 30 лет. По данным ученых, сбои в работе нервной системы, вызванные регулярным отравлением организма, могут переходить во временные неконтролируемые психические срывы, результатом которых могут стать биполярное расстройство и шизофрения.
Исследовательская группа провела эксперимент на предмет употребления каннабиса. Он показал, что подростковое курение марихуаны также связано с повышенным риском развития психических расстройств. Люди, которые употребляли каннабис и имели психотические переживания в юном возрасте, чаще испытывали психоз во время обучения.
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