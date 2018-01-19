Сигаретам нашли альтернативу

При использовании новой технологии дым и пепел не образуются. При этом уровень содержания вредных веществ в выделяемом паре сокращается более чем на 90%, заявляют разработчики.



В России по инициативе правительства проведены испытания нового продукта, работающего на базе электрической системы нагревания табака. Ее уникальность состоит в том, что в так называемом "стике" используется натуральный табачный лист, который в процессе потребления не сгорает, а нагревается не более чем до 350 градусов. При такой технологии дым и пепел не образуется, а уровень содержания вредных веществ в выделяемом паре сокращается более чем на 90%, уверяют разработчики.

Курильщики, стоп!



Борьба с курильщиками ведется не первый год: вводятся запреты на курение в общественных местах, на пачках сигарет печатают предупреждающие картинки, поднимаются акцизы на табак. Но, согласно статистике ВЦИОМ, предпринятые меры не очень-то помогают: за последние 8 лет доля курильщиков, потребляющих больше пачки сигарет в день, уменьшилась с 21 всего лишь до 19%. Согласно последней редакции Концепции по противодействию потребления табака на 2017 – 2022 Минздрав России ставит себе цель снизить к 2022 году долю курящего населения с 30,5% до 25%. Но даже в этом случае в стране будет порядка 30 миллионов курильщиков. Поэтому, параллельно со снижением их общего числа, нужно постараться минимизировать вред от потребления табака для тех, кто так и не в состоянии отказаться от вредной привычки. Но как?

Занялись этим вопросом давно – еще 10 лет назад компания "Филип Моррис Интернэшнл" начала исследования новой технологии, которая может заменить традиционные сигареты продукцией, потенциально менее вредной для курильщиков и окружающих. Речь идет об электрической системе нагревания табака (ЭСНТ).

Дело в градусах

Суть технологии заключается в том, что так называемый "стик" из специального табака используется с помощью небольшого электронного мундштука. Внутри него находится керамическое лезвие, которое при включении нагревается до температуры не более 350 градусов. Изначально может показаться, что это очень горячо, однако обычная сигарета тлеет при температуре до 900 градусов. Таким образом, при использовании данного продукта не происходит образование дыма и пепла.

Впервые ЭСНТ появились в 2014 году в магазинах Японии и Италии под брендом IQOS, а через год их выпустили в ограниченную продажу и на российский рынок. В связи с этим Правительство РФ в лице Вице-премьера Ольги Голодец поручило провести исследования данного продукта на российской научной базе.

Независимые исследования по поручению властей в 2016 и 2017 годах провели Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий в Краснодаре, а также Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.





"Мы прорецензировали результаты научных исследований ЭСНТ, проведенных за рубежом, а еще провели самостоятельные исследования. Специалисты сравнили аэрозоль, полученный при использовании ЭСНТ, а также пять самых популярных в России марок сигарет и одну так называемую "стандартную" лабораторную сигарету 3R4F. Нашей задачей было определить содержание никотина и девяти вредных веществ по приоритетному списку Всемирной организации здравоохранения, – цитирует "Российская газета" замдиректора Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих. – В результате исследований было установлено, что содержание токсичных компонентов в аэрозоле ЭСНТ на 90 и более процентов ниже, чем у других тестируемых продуктов. По сути, результаты наших тестов подтвердили выводы западных ученых и данные научных исследований, проведенных самой компанией-производителем".

Все по науке

В Казанском федеральном университете провели два блока исследований: доклинические исследования в лаборатории на клеточных культурах и испытания с участием здоровых добровольцев-курильщиков. Исследования в таком формате проводятся, например, при тестировании новых лекарственных препаратов. Результаты тестов показали, что вредное воздействие на здоровье человека при переходе с традиционных сигарет на ЭСНТ по различным медицинским показателям (содержание карбоксигемоглобина в крови, метаболитов вредных веществ в моче и так далее) приближается к показателям контрольной группы участников, полностью отказавшихся от сигарет на время исследования.

"Мы оценивали биологические эффекты влияния на человека, и разница с курильщиками сигарет оказалась очень существенной, - рассказал "РГ" директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор Андрей Киясов. – Сигналов о возможных новых или повышенных рисках, связанных с использованием ЭСНТ взрослыми курильщиками по сравнению с обычными сигаретами, не выявлено. Конечно, мы не говорим о том, что такие способы потребления табака являются полностью безопасными для человека, однако содержание вредных веществ и их влияние на биохимичечские процессы и на организм в целом объективно гораздо ниже, чем при курении".

Над технологией электрической системы нагревания табака IQOS в течение многих лет работало более, чем 400 ученых и экспертов. В "Филип Моррис Интернэшнл" неоднократно заявляли, что свое развитие компания видит за инновационными никотинсодержащими продуктами с пониженным риском, в научной оценке потенциала которых используются методы и стандарты, принятые в фармацевтической отрасли.

"Мы придерживаемся политики максимальной прозрачности и открытости наших исследований для объективной независимой оценки. Российская научная школа высоко ценится в мире, и для нас очень важно, что результаты исследования, проведенного авторитетными научными центрами в России подтверждают, что IQOS действительно может снизить риски для здоровья совершеннолетних курильщиков по сравнению с традиционными сигаретами. Это показывает, что компания находится на правильном пути", – подчеркнул Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России. Эксперты напоминают, что лучшим вариантом для курильщика, конечно, является полный отказ от сигарет, но для тех, кто отказаться от табака не может, ЭСНТ действительно могут стать менее вредной альтернативой.