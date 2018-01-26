Одна сигарета в день смертельно опасна

Исследователи из Университетского колледжа Лондона рассказали, какой вред здоровью может нанести даже единственная выкуренная за день сигарета. Она повышает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50%.

В своем анализе ученые опирались на результаты более 140 научных работ. В них подробно рассказывалось о вреде курения для человеческого здоровья.

Оказалось, что те люди, которые вместо 20 сигарет в день стали выкуривать лишь одну, всего на 50% обезопасили себя от развития опасных для жизни заболеваний, сообщает РИА ФАН. Также отмечается, что риск ишемической болезни сердца у курильщиков составил 48% по сравнению с теми, кто не зависит от сигарет.

Кроме того, у выкуривающих одну сигарету в день становится меньше на 95% риск развития рака по сравнению с теми, кто выкуривает 20 сигарет, передает Life.ru. По мнению специалистов, у курящих по 20 сигарет в день женщин с большей вероятностью, чем у мужчин-курильщиков, может случиться сердечный приступ или инсульт.

Как писали Dni.Ru, регулярные физические нагрузки возбуждают чувствительные к никотину рецепторы головного мозга. Это значительно облегчает переходный период у курильщиков, которые решили избавиться от вредной привычки. Занятия физкультурой избавляют человека от желания курить, "синдром отмены" проходит легче, установили медики из Великобритании.

Сообщалось, что в правительство России внесен проект новой антитабачной концепции на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Теперь концепция предполагает ограничение на показ табачных изделий в кино, запрет на курение в переходах, транспорте и даже личном авто, если в нем находятся дети. Кроме того, электронные сигареты приравнены к обычным.