Создано эффективное средство против рака

Ученые создали инновационное лекарство, которое сможет предотвратить появление рака. Метастазы больше не смогут распространяться по всему организму и образовывать новые очаги опухолевого роста.

Исследователи из Калифорнийского университета США разработали новый препарат против злокачественной опухоли, который действует по принципу троянского коня. Ученые смешали лекарственное средство "Паклитаксел" с молекулой 123B9, которая нацелена на онкоген EphA2, способствующий образованию метастазов рака, сообщается в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

Новое лекарство действует по следующему принципу: вещество попадает в быстро делящиеся злокачественные клетки, после чего находящийся в очаге онкоген поглощается молекулой 123B9 и разрушается. Результатом такой реакции становится снижение количества дефектных клеток, а также уменьшение риска распространения метастазов. Эффективность комбинированного препарата была проверена на подопытных мышах с раком молочной железы. Как сообщают исследователи, у той группы грызунов, которая принимала "Паклитаксел", такого эффекта не наблюдалось. В настоящий момент ученые, разработавшие новое лекарство, планируют усовершенствовать существующую формулу и повысить эффективность препарата.

Ранее стало известно, что в феврале 2018 года тематический журнал Cancer Research опубликовал работу ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В статье сообщается, что создан генетически модифицированный вирус, способный убивать раковые клетки и стимулировать иммунную реакцию организма против злокачественной опухоли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй из основных причин смерти в мире. Так, в 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 миллиона человек. Из-за онкологии умирает практически каждой шестой человек в мире.