Разработан неожиданный способ борьбы с раком

Ученые Аризонского госуниверситета вместе с коллегами из Национального центра нанонауки и технологии Академии наук Китая запрограммировали специальных нанороботов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Умные устройства способны сократить раковые клетки.

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