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Здоровье

Разработан неожиданный способ борьбы с раком

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak
Ученые Аризонского госуниверситета вместе с коллегами из Национального центра нанонауки и технологии Академии наук Китая запрограммировали специальных нанороботов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Умные устройства способны сократить раковые клетки. 
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Роботы точечно доставляли лекарственные препараты к пораженным участкам и "отсекали" от кровоснабжения отдельные клетки при раке молочной железы, яичников, меланоме и раке легких. Устройства размером 90 на 60 нанометров снабдили специальным ферментом – тромбином, который предотвращает свертывание крови и способен блокировать кровоток в опухоли, провоцируя своеобразный инфаркт в злокачественном образовании, сообщает научный журнал Nature.

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Сюжеты Неожиданные открытия

По словам специалистов, такие нанороботы могут стать самым безопасным и оперативным типом лечения тяжелых онкозаболеваний. Отмечается, что первые результаты после введения активного вещества в зону опухоли наблюдались уже спустя три дня.

Ранее неожиданное открытие сделали российские ученые. Специалисты из Нижегородского государственного университета (НГУ) раскрыли противораковые свойства яда пчел. Они создали препарат, который подавляет рост ряда онкологических клеток. Биолог из Института биологии и биомедицины НГУ Анна Дерюгина рассказала, что лекарство содержит наночастицы яда пчел, золота и хитозан.

В свою очередь австрийские ученые заявили, что более трети смертей от рака можно предотвратить простыми изменениями в образе жизни. Оказывается, в большинстве случаев болезнь спровоцирована внешними факторами, а вовсе не генетикой, как считалось ранее. В частности, они пришли к выводу, что основной негативный фактор – курение, в том числе пассивное. 

Автор: Людмила Фоканова19 февраля 2018, 15:38

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