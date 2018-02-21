Как раковая опухоль уничтожает сама себя

Механизм блокирования роста раковых опухолей вычислили американские медики. Они выделили фермент, который приводит к самоуничтожению злокачественных образований.

Исследователи из Университета Нотр-Дам в американском городе Саут-Бенд нашли механизм, который надеются использовать для лечения особо опасных форм рака. Медики выяснили, что белковый фермент RIPK1, который участвует в некрозе клеток, способен блокировать рост злокачественных опухолей и возникновение метастазов.

Ученые уточнили, что некроз – это патологическая форма клеточной смерти: клетка разрушается, к примеру, в результате инфицирования или теплового воздействия, а ее содержимое выливается в межклеточное пространство. Но есть другой механизм – апоптоз, когда гибель клетки происходит согласно генетической программе, а ее останки эффективно удаляются из ткани, не вызывая воспаления.

Выделенный фермент RIPK1 способствует уменьшению в клетках количества митохондрий – органелл, которые обеспечивают метаболизм энергией. В свою очередь это приводит к развитию окислительного стресса – возникает большое число активных форм кислорода, повреждающих белки, липиды и ДНК. В таких условиях клетки начинают самоуничтожаться именно путем апоптоза.

Медики отметили, что клеточная смерть может быть индуцирована: эпителиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность органов и полостей тела, отделяются от сети межклеточных белков. Проблема в том, что опухоли вырабатывают устойчивость к этому процессу. Врачи считают, что RIPK1 поможет обойти это препятствие, пишет MedicalXpress.

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B зaвиcимocти oт тoгo, кaкиe клeтки пoджeлудoчнoй жeлeзы пoдвepглиcь пaтoлoгичecким измeнeниям, выдeляют двa видa paкa – экзокринный и эндокринный. В 99% случаев рак поджелудочной железы представляет собой экзокринные опухоли (95% из них приходится на аденокарциному) и лишь 1% – эндокринные (такая была у Cтива Джобса). При экзокринном виде пятилетняя выживаемость составляет менее 4%. При эндокринном раке – 42%.