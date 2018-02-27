Назван главный виновник старости

Ученые из Каролинского института Швеции выяснили, что приводит к старению мышц и бессилию. Оказалось, причина в накоплении мутаций в стволовых клетках.

По данным специалистов, к 70 годам в каждой мышечной стволовой клетке накапливается более тысячи мутаций. При этом такие дефекты являются побочным эффектом во время деления клеток.

В молодости восстановлением занимаются нуклеиновые кислоты. Однако остаются в человеческом организме и защищенные части – участки хромосом, которые отвечают за правильное функционирование и выживание клетки, сообщает "Утро.ru".

Ученым удалось остановить старение мышечной ткани с помощью специальных стволовых клеток. Они планируют продолжить изыскания, чтобы узнать, может ли физическая активность предотвратить мутации и остановить процесс старения.

"Мы стремимся выяснить, можно ли индивидуально повлиять на мутации. Наши результаты могут быть полезными для разработки программ упражнений, особенно для взрослого населения", – заявил один из экспертов.

Ранее британские ученые дали простой рецепт долголетия. По их словам, пожилые люди могут продлить жизнь умеренными физическими нагрузками на свежем воздухе.

Специалисты предупредили: чрезмерные нагрузки могут оказать обратный эффект. Несмотря на то что в целом интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду, они не всем под силу.

Dni.Ru писали о том, что ученым из Португалии удалось справиться со старением организма. Они смогли активировать гены, которые отвечают за появление новых клеток. Их число с измененным количеством хромосом с возрастом растет.

По мнению экспертов, этим и объясняется старение организма. Они установили, что отвечает за активность генов, контролирующих деление клеток, белок Forkhead box M1 (FoxM1), который связывается с ДНК.