Найден способ остаться здоровым до старости

Специалисты из Саутгемптонского университета (Великобритания) рассказали, как до преклонных лет оставаться в хорошей физической форме. Для этого необходимо правильно питаться.

Ученые заявили, что выбор хорошего питания в течение всей взрослой жизни продлит активное и здоровое долголетие. По словам ведущего автора исследования Сиана Робинсона, нужно всего лишь отказаться от обработанных пищевых продуктов, отдав предпочтение большому количеству фруктов, овощей и цельных зерен.

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за 969 британцами, родившимися в 1946 году, сообщает EurekAlert. В течение жизни отслеживались их пищевые привычки, а в пожилом возрасте – состояние физического здоровья респондентов.

Специалисты предложили взрослым людям обратить внимание на свой режим питания. Изменив его, можно существенно улучшить качество будущей старости.

Ранее эксперты составили список продуктов, потребление которых вредит здоровью. Специалисты предложили ограничить их распространение, введя специальную маркировку. В перечень вредной пищи попали хлеб, колбасы, консервы, сыры, майонез, кетчуп и пирожные.

Ученые из Федерального исследовательского центра питания считают, что в этих изделиях слишком высокое содержание соли, сахара и трансжиров. Для того чтобы уберечь потребителей от вредной продукции, специалисты предложили Роскомнадзору помечать эти товары цветовой маркировкой.