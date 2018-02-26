Ученые: Вино избавляет от проблем со здоровьем

Исследователи полезных свойств красного вина из Американского химического общества утверждают, что напиток полезен для тканей десен и зубов. В нем содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне.



Как выяснилось, это вещество не позволяет бактериям "прилипать" к зубам человека, что сохраняет полость рта более здоровой: препятствует возникновению неприятного запаха и развитию кариеса.

В своем исследовании ученые отметили, что их открытие ни в коем случае не является призывом часто пить красное вино. Также они напомнили, что чрезмерное употребление спиртного увеличивает риск возникновения различных заболеваний.

Алкогольный напиток не раз становился объектом исследований: ранее утверждалось, что в нем также содержатся полифенольные антиоксиданты, которые, защищая организм от вредных свободных радикалов, снижают риск возникновения сердечных заболеваний и диабета, а также помогают работе кишечника.





Добавим, Dni.Ru сообщали: ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу, что на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами. Исследования доказали, что виноград не только обладает сильным успокаивающим действием, но и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний нервной системы. Эксперты считают, что на основе органических соединений ягоды можно изготовить ДНК-вакцину и подбирать ее исходя из особенностей организма конкретного человека.