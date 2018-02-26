Родившимся в 90-х предсказали ожирение
Результаты изысканий благотворительной организации Cancer Research UK показали, что свыше 70% людей в возрасте от 35 до 44 лет, скорее всего, столкнутся с этой проблемой. Из тех, кто родился с 1945-го по 1955 год, лишь пять человек из десяти сталкивались с ожирением в таком возрасте.
Специалисты отметили: хотя поколение Y и следует трендам здорового питания, их ежедневный рацион далек от идеала. Исследователи подчеркнули, что наилучшим способом сохранения здорового веса является потребление большего количества фруктов, овощей и "другой волокнистой пищи". При этом важно не забывать о сокращении потребляемых вредных продуктов, передает телеканал "360".
По информации экспертов, лишний вес и ожирение имеют непосредственную связь с 13 видами рака. Речь идет в том числе об онкологии груди, почек и кишечника, сообщает РИА ФАН.
ИМТ калькулятор с учетом возраста https://t.co/UK3hmAsT1g— Медгид (@portal_medgid) 4 декабря 2017 г.
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Как писали Dni.Ru, в России зафиксировали бум продаж средств для похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году выросла на 20%, составив 3,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом, объем продаж таких препаратов увеличился на 12%.
В 2017 году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов. Примечательно, что БАДы для похудения россияне стали покупать реже, отдавая предпочтение именно лекарствам.
Эксперты отметили, что за последние годы выросло число граждан, имеющих проблемы с весом. Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения. Медики подчеркнули, что люди ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий.
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