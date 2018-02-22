Лучшие диеты моделей

Быть моделью – значит, все время ходить голодной и бояться даже посмотреть на что-то более калорийное, чем лист салата. Именно так думает большинство девушек при взгляде на фотографии красоток в глянцевых журналах. Так ли это на самом деле?

Работа в модельном бизнесе требует постоянного внимания к своей фигуре и внешности, поэтому для многих девушек она превращается в нескончаемую "битву за вес". Самый распространенный способ удерживаться в рамках предписанных показателей – это диеты. К ним прибегает каждая модель, причем регулярно, и поначалу никто не задумывается о том, к каким последствиям может привести скудный и несбалансированный рацион.

Когда я начинала свой модельный путь, то особо не вникала в нюансы правильного питания, а просто голодала по 2-3 дня перед съемкой. В итоге, на профилактическом осмотре у врача УЗИ показало опущенную почку – под ней просто растаял жир. Этот момент стал отправной точкой для переосмысления ситуации и перехода на совершенно другой подход.

К чему может привести неправильно подобранная диета

При нехватке витаминов, минералов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот во внешности происходят следующие изменения:

Волосы утрачивают блеск, становятся тусклыми и безжизненными, кончики секутся;

Кожа становится дряблой, безжизненной, начинает страдать от нехватки влаги и питания – и тут не помогут никакие кремы, поскольку они "работают" только в поверхностном слое кожи, а процесс выработки коллагена и эластина – волокон молодости – идет гораздо глубже;

Ногти становятся тонкими и ломкими;

Зубы портятся, растет риск развития кариеса.

Неправильная диета может нанести серьезный вред организму. Чаще всего девушки страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом, снижения иммунитета, перегрузок печени и почек, скачков холестерина, особенно вредных для сосудов и сердца, головных болей и бессонницы, депрессии, снижения работоспособности, а также гормональных сбоев, которые могут стать причиной набора веса.

На фоне этих проблем нередко развиваются более серьезные заболевания. И в результате восстановить свое здоровье моделям, питающимся неправильно, становится очень сложно.

Однако диеты не обязательно должны быть вредными. Ниже – подборка вариантов, которые топ-модели уже попробовали на себе.

Классическая "модельная" диета

Эта диета – единая для всех девушек, решивших связать свою жизнь с модельным бизнесом. Выглядит она так:

Утром: яйцо, сваренное всмятку, чашка чая без добавления сахара;

Через 3 часа после первого приема пищи – обед: 175 граммов творога 0% жирности;

Еще спустя 3 часа: повторить обеденное блюдо и добавить к нему несладкий зеленый чай.

Важно: модельную диету обычно соблюдают не более трех дней, иначе потом возможны срывы и проблемы со здоровьем.

Диета Клаудии Шиффер

Отличается от предыдущей тем, что является более питательной и полезной. Примерное меню выглядит следующим образом:

Завтрак: 100 граммов проращенных зерен злаков (или обычных хлопьев без добавок), измельченные фрукты или ягоды (за исключением банана и винограда), заправленные 100 граммами натурального нежирного йогурта;

Второй завтрак: коктейль из фруктового фреша и натурального йогурта, взятых в равных частях (по 100 мл);

Обед: овощное рагу из цветной капусты, сладкого перца, моркови, горошка, лука, сельдерея и петрушки. Его заправляют оливковым маслом или лимонным соком;

Полдник: ломтик отрубного хлебца и 100 граммов грудки курицы;

Ужин: рис (около 50 граммов) с ягодами и фруктами.

Диета Хайди Клум

Своей стройностью модель обязана правильному питанию и постоянному движению, которое обеспечивает большой объем работы и регулярные съемки. Хайди исключает из рациона углеводы, особенно быстрые: сахар в виде различных кондитерских изделий и десертов, а также богатые крахмалом продукты – макароны, картофель, рис и хлеб. Она не употребляет алкоголя, жирной пищи и слишком сладких фруктов – бананов и винограда. В основе питания Клум – зелень, овощи и нежирное мясо, дополненные большим количеством жидкости. Кроме того, она не ест после 7 вечера.

Диета Миранды Керр

Миранда придерживается питания по группе крови. Ее базовое меню включает рыбу, ягоды, овощи и фрукты.

Данную диету открыл американский врач, который заметил связь питания со здоровьем и разным метаболизмом у людей в зависимости от их группы крови. Противопоказаний у такой системы питания нет. И что особенно ценно – она действительно работает, если следовать всем рекомендациям (а не как моя знакомая – сделать тест на группу крови, получить раскладку по продуктам, но продолжать есть на ночь картошку, запивая ее пивом).

В какой-то момент я поняла, что можно быть моделью и при этом не убивать свое здоровье. Для этого достаточно изменить подход к питанию в целом и правильно сформировать свой рацион.

Многие считают, что топ-моделям просто повезло с генетикой, и они худые от природы. Это далеко не так. Модели, как и спортсмены, – люди с очень развитой силой воли, и их опыт показывает, что любая девушка может получить такую фигуру, какую захочет. Итак, набираемся терпения и сил и следуем проверенным методам знаменитых красоток.