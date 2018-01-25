Ожирение приводит к бесплодию

Избыточный вес – одна из главных причин развития бесплодия у мужчин. Другие факторы, влияющие на репродуктивную функцию, – алкоголь и половые инфекции.

Связь ожирения и мужского бесплодия установили ученые из НИИ экспериментальной и клинической медицины. На протяжении нескольких лет они наблюдали совместно с Новосибирским центром репродуктивной медицины за группой пациентов из 570 мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из них страдали от избыточного веса.

"Мы пришли к выводу, что проблему лишнего веса нужно учитывать как отдельный фактор, влияющий на репродуктивную функцию", - сообщила старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии НИИ экспериментальной клинической медицины Елена Епанчинцева. Медики подчеркивают, что у бесплодных мужчин практически всегда наблюдается несколько факторов риска. Помимо ожирения и лишнего веса, это потребление алкоголя, инфекции, передаваемые половым путем, стрессы и курение.

Исследователи пришли к выводу, что главная причина развития бесплодия у современных мужчин – не заболевания, а образ жизни. И дело не только во вредных привычках. Наблюдения показали, что лишние килограммы не влияют на тех мужчин, кто регулярно нагружает себя физически.

"Интересный факт: у плотных мужчин, занимающихся физическим трудом, с репродуктивной функцией все в порядке. Физические нагрузки повышают уровень тестостерона. Так мужчины устроены. Их эволюция проходила в постоянной физической борьбе за существование", – отметила в интервью"Известиям" сотрудник отдела молекулярной генетики человека Людмила Осадчук.

По данным медиков, от ожирения страдают более четверти россиян. Среди мужчин этот показатель достигает 15%. Отложения жиров нарушают кровоток, от чего страдают в первую очередь головной мозг, сердце и мужские половые органы.