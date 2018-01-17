Россияне тоннами скупают таблетки от ожирения

В России зафиксировали бум продаж средств для похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году выросла на 20%, составив 3,6 миллиарда рублей.

По сравнению с 2016 годом, объем продаж таких препаратов увеличился на 12%. В 2017 году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов. Примечательно, что БАДы для похудения россияне стали покупать реже, отдавая предпочтение именно лекарствам.

По данным фармацевтического аналитического агентства DSM Group, россияне купили почти на 10% меньше биологически активных добавок для похудения — 5,9 миллиона пачек. Выручка аптек от их продажи упала на 9,4%, до 1,8 миллиарда рублей.

Эксперты отметили, что за последние годы выросло число граждан, имеющих проблемы с лишним весом. "Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения", – цитирует ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Аллу Погожеву газета "Известия".

Россияне ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий. "К такому люди не привыкли. Женщинам нужно потреблять не более 1900 калорий, а мужчинам – до 2200", – отметила Погожева.

Она подчеркнула, что лекарства против ожирения нужно принимать лишь при тяжелых формах болезни. Чаще всего их прописывает врач в комплексе лечения.

В свою очередь диетолог Алексей Ковальков обратил внимание на то, что без правильного лечебного плана лекарства человеку не помогут. По его словам, лишь 5% людей способны похудеть самостоятельно, и только 5% из них могут после этого удерживать вес в норме. Остальным нужна помощь специалиста.