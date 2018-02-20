Как распознать рак поджелудочной железы

Вредные привычки и стресс могут спровоцировать рак поджелудочной железы. Умберто Эко, Лучано Паваротти, Стив Джобс, Патрик Суэйзи…Все эти знаменитые проиграли борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием.



Виды paкa поджелудочной железы

Снижение аппетита, боль в эпигастрии, дискомфорт из-за нарушения пищеварения… Эти симптомы знакомы почти каждому и, скорее всего, не вызовут у вас серьезных опасений. Часто они могут возникать при различных нарушениях в организме и ЖКТ. Но они также могут быть следствием грозного заболевания – рака поджелудочной железы.



Рак поджелудочной железы занимает одно из первых мест в России по смертности среди онкологических заболеваний. Его опасность заключается в стремительном развитии ракового процесса. Большинство людей узнают о своем диагнозе, когда заболевание достигло последних стадий и появляется сильный болевой синдром.



B зaвиcимocти oт тoгo, кaкиe имeннo клeтки пoджeлудoчнoй жeлeзы пoдвepглиcь пaтoлoгичecким измeнeниям, выдeляют двa видa paкa: экзокринный и эндокринный. В 99% случаев рак поджелудочной железы представляет собой экзокринные опухоли (и 95% из них приходится на аденокарциному), и лишь 1% – эндокринные (такая и была у Cтива Джобса). При экзокринном виде пятилетняя выживаемость составляет менее 4%. При эндокринном раке – 42%, по данным American Cancer Society.

Кто в зоне риска



Раком поджелудочной железы называют опухоль, которая образуется из-за мутации здоровых клеток ткани поджелудочной железы. В группе риска находятся люди пожилого возраста старше 70 лет, однако заболевание может развиться и у молодых людей.



Врачи считают, что с этим диагнозом могут столкнуться те, кто:



– имеют вредные привычки (злоупотребление алкоголем и курение)

– питаются неправильно (едят много жирных и острых блюд)

– часто испытывают стресс

– страдают сахарным диабетом

– имеют в роду родственников с аналогичным заболеванием или наследственными синдромами, которые способствуют развитию рака поджелудочной железы: синдром Пейтца – Егерса (доброкачественные полипы в кишечнике и желудке вместе с пигментацией слизистых оболочек), синдром Линча (наследственный рак толстой кишки без полипоза).

Как распознать



Коварство этого вида онкологии в том, что не существует очевидных симптомов рака поджелудочной железы. Именно поэтому чаще всего диагноз ставят, когда заболевание достигает третьей или четвертой стадии. Однако насторожить должны следующие признаки:



– пожелтение белков глаз

– боль в правом подреберье

– потеря аппетита, хроническая усталость

– тошнота и рвота

Многие люди боятся услышать опасный диагноз и оттягивают поход к специалисту. Обнаружив заболевание на ранней стадии, шанс спасти пациента возрастает. Распространенная форма лечения РПЖ на последней стадии – хирургическое удаление опухоли. Химиотерапия дополняет проведенную операцию и позволяет уменьшить распространенность опухолевого процесса. Современные химиотерапевтические препараты позволяют увеличить срок жизни пациентов.

После окончания лечения важно наблюдаться у врача, чтобы не допустить рецидива, – приблизительно раз в два-три месяца. Необходимо восстановить работу желудочно-кишечного тракта, питаться сбалансированно, восстанавливаться после операции и возвращаться к норме своего веса.