Найден способ выявить аутизм по анализу мочи
Британские ученые разработали инновационный способ диагностирования такого серьезного расстройства, как аутизм. Ранее расстройство акустического спектра было достаточно сложно диагностировать, так как его симптомы очень сильно разнятся у разных пациентов. Ученые пришли к выводу, что дитирозин, уровень окислительного маркера, напрямую влияет на механизмы развития детского головного мозга.
Кроме того, эксперты считают, что массивную часть полезных данных можно получать при лабораторном анализе. В ходе исследования ученые получили образцы мочи и крови у 31 здорового ребенка и 38 детей, у которых наблюдается аутизм. В результате выяснилось, что у последних сильно завышен уровень аминокислоты дитирозина. Авторы исследования убеждены, что теперь в распоряжении медицины есть надежная методика диагностики расстройств акустического спектра на ранних стадиях, что очень важно, передает телеканал "360".
Считается, что причиной каждого третьего случая расстройств акустического спектра является генетическая предрасположенность, в остальных же случаях виноваты внешние факторы. Проверенный метод ранней диагностики аутизма позволит уберечь ребенка от огромного количества стресса и трудностей, связанных с социальной адаптацией. Многочисленные проверки данного метода на фокус-группе показали, что полученные данные об образцах мочи и крови могут быть использованы при дальнейшем лечении различных расстройств головного мозга.
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