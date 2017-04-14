Придумана жвачка для диагностики рака

В США ученые создали жевательную резинку, которую можно использовать для диагностики рака. Она будет собирать данные из слюны человека.

Умная жвачка будет анализировать находящиеся в слюне летучие соединения, выделяемые опухолями. Это будет происходить во время жевания. Показать результаты жвачка сможет благодаря особому химическому составу.

По словам исследователей, опухоли разных органов производят различные по составу соединения. Поэтому с помощью умной жвачки можно будет даже определить вид рака пациента, сообщает Газета.ru.

В данный момент препарат находится на стадии разработки. Насколько эффективным окажется жвачка, покажет время. Однако ученые рассчитывают, что врачи и пациенты смогут использовать ее вместо традиционных анализов крови и мочи.

Отметим, это не первая попытка ученых диагностировать рак с помощью летучих соединений. Остальные методы включают анализы образцов выдыхаемого воздуха и мочи и даже диагностику с помощью собак, которые способны учуять выделяемые опухолями соединения.

Напомним, ранее сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с коллегами из США разработали новый тип противоракового средства.

Исследователи смогли вызывать программируемую гибель раковых клеток с помощью частиц комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином (Цит-КЛ). Причем им удалось убить даже те онкоклетки, которые имели резистентность к другим противораковым препаратам.