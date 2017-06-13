Найден главный виновник смертельных инфекций

Ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк) назвали основной источник смертельных коронавирусных инфекций. Оказалось, что их основным резервуаром являются летучие мыши.

Коронавирусы вызывают у человека и других млекопитающих тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Специалисты исследовали более 12 тысяч летучих мышей, 3,4 тысячи грызунов и 3,5 тысячи обезьян в 20 странах Южной и Центральной, Африки и Азии.

Изучались именно эти регионы, поскольку вероятность передачи вируса от диких животных к человеку там очень высока. У животных были собраны образцы мочи, фекалий и слюны. Затем их отправили на генетический анализ в лаборатории, сообщает журнал Nature.

Результаты исследований показали, что почти 10% подопытных летучих мышей оказались носителями коронавирусов. У других животных этот показатель достигал всего лишь 0,2%. Большое разнообразие инфекционных агентов присуще тем местам, которые населяли несколько видов летучих мышей.

Отметим, в 2002 году в Китае началась вспышка SARS, распространившись в 27 странах. Вирус унес жизни 774 человек. В 2012 году во время эпидемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии погибло 640 человек.

Напомним, ранее международная группа ученых установила причины происхождения лейкемии. Генетики выяснили, что рак крови появился от 20 до 45 миллионов лет назад. Оказалось, что в те далекие времена заболевание встречалось у летучих мышей вида обыкновенные длиннокрылые, который сейчас находится под угрозой исчезновения.