Ученые рассказали о "заразности" рака

Онкологические заболевания имеют природу, в корне отличную от инфекционных и вирусных болезней. Так что разговоры о "заразности" рака несостоятельны, заявили медики.

Злокачественные клетки не приживутся, даже если их насильно подсадить в чужой организм. Заявления о том, что онкологическим заболеванием можно заразиться – абсолютный бред, уверен старший научный сотрудник Института клинической онкологии РАМН Евгений Черемушкин.

"Вы понимаете, онкологические заболевания не являются заразными, потому что у них совсем другая природа. Это генетические изменения, которые сопровождаются тем, что иммунитет не распознает неконтролируемые клеточные деления", – цитирует кандидата медицинских наук Life.ru.

Тем временем Следственный комитет организовал проверку после сообщений о том, что жильцы одного из домов на юго-западе Москвы собирают подписи за выселение больных раком детей. Ранее проверку этих сведений назначила московская прокуратура.

Сообщалось, что москвичка собирает подписи за выселение семей с больными раком детьми из квартиры, арендованной благотворительным фондом. Она уверена, что рак является заразным заболеванием, в связи с чем отправила петицию в Роспотребнадзор.

С женщиной, которая инициировала сбор подписей, поговорили известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Андрей Столяров). Они выяснили, что она получила информацию о "заразности" онкологических заболеваний из телепередач. Пенсионерка подчеркнула: врачи не могут найти лекарство от рака только потому, что им активно мешают инопланетяне, пишут "Известия".