Названа вызывающая рак косметика

Онколог Антон Шкиряк рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания. По его словам, один из них – так называемые вредные продукты.

Врач отметил, что существуют исследования, которые выявили канцерогены в пище. Прежде всего это переработанное мясо (колбасные изделия, сосиски и тому подобное), поскольку при их производстве используются нитраты натрия.

"Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенной… И сало тоже вредно... Это концентрат холестерина, холестериновая бомба… Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – цитирует Шкиряка "Обозреватель". "Мы есть то, что мы едим", – констатировал эксперт.

Кроме того, врач назвал косметические средства, которые могут провоцировать развитие рака. "По поводу ногтей, которые покрывают очень модным шеллаком, то для их затвердения используются вредные формальдегиды. Например, оксид титана, который вызывает онкологические процессы. Он же есть в помадах", – заявил специалист. Шкиряк назвал опасными и все красители для волос, потому что их производят на основе вредных химических соединений.

По словам онколога, в развитии рака есть и факторы нарушения кровообращения органов. В частности, патологии сосудов. А вот стресс сам по себе не является причиной возникновения злокачественных новообразований. Он вызывает в организме нарушения, которые могут привести к онкологии.

Чтобы избежать страшного заболевания, Антон Шкиряк посоветовал обращать внимание на питание, пить чистую воду, выполнять физические упражнения, а также следить за весом.