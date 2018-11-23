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Здоровье

Раковые клетки предложили убивать "наногранатами"

Фото: www.globallookpress.com
Российские ученые из Университета ИТМО разработали новый метод лечения онкологического заболевания. Они создали уникальные наночастицы, которые будут уничтожать пораженные клетки. 
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Эти частицы представляют собой полые структуры с оболочкой из полимерных нитей и вкраплений из оксида титана и серебра. Они будут работать по принципу гранаты: при воздействии лазером их оболочка разрушится, и все содержимое – лекарственный препарат – выйдет наружу. Здоровые ткани не пострадают от воздействия препарата.

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Ученые по всему миру уже давно используют наночастицы в борьбе с опухолью и инфекционными заболеваниями. Эти структуры могут доставлять опасные токсины внутрь опухоли или в очаг инфекции, или прикрепляться к зараженным клеткам и становиться мишенью для лазера, который уничтожает плохие ткани. Ученые решили объединить два этих свойства в новых наночастицах.

Один из основателей проекта Екатерина Снорб рассказала, что это направление поможет не только в доставке лекарства, но и в создании компьютера, где будут использоваться биологические молекулы.

"Данное направление интересно не только для доставки лекарств, но и создания компьютера, в котором вместо обычных кремниевых чипов будут использоваться биологические молекулы. Это откроет дорогу для высокоточного контроля химических процессов, умных лекарств и управления молекулярными машинами", – цитирует ее пресс-служба Российского научного фонда.

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Публикация от Современная медицина-наша тема (@mg_hospital)

Ранее специалисты из Института исследования рака в Великобритании выяснили, что сахар манноза замедляет развитие злокачественной опухоли и усиливает эффективность действия химиотерапии. Заменитель глюкозы также помогает избежать ожирения.

Раковые клетки потребляют огромное количество глюкозы для роста. В свою очередь манноза может блокировать поступление углеводов в зараженные ткани. В то же время этот сахар не влияет на способность здоровых клеток поглощать глюкозу.

Автор: Полина Крылова23 ноября 2018, 09:59

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