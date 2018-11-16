Лазер против рака: найден революционный метод борьбы с онкологией
Революцию совершили российские ученые из Института физической химии и электрохимии РАН. Им помогали зарубежные коллеги. При лечении новым методом терапия опухолей происходит через наночастицы – они при "подсветке" лазером превращают пораженные клетки и ткани в мишень для иммунных клеток организма.
Медики подчеркивают, что такая методика позволит иммунным клеткам намного быстрее находить и уничтожать злокачественные опухоли изнутри. После введения в организм действующего вещества наночастицы доставят лекарства прямо внутрь раковых клеток. Это облегчит работу иммунной системе и упростит работу хирурга. В итоге, уверены исследователи, привлечение наночастиц к уничтожению раковых клеток значительно повысит эффективность противораковой терапии, пишет Scientific Reports.
За два с половиной месяца в программе по ранней диагностике онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое будущее!» приняли участие 118 тысяч человек — 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин. #ДЗМ #диагностика #онкология pic.twitter.com/nWPj6cZIQh— Лариса Картавцева (@drkartavtseva) 9 ноября 2018 г.
"Дни.ру" писали об исследовании специалистов из Бристольского университета. Они выяснили, что совы рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем жаворонки.
Причины такой закономерности исследователи до конца не выяснили. Возможно, это связано со стрессом, который совы, работающие с утра, испытывают от частого недосыпания. Также предполагают, что дело в самих внутренних часах организма и том, как они влияют на уровень гормонов, иммунную систему и обмен веществ.
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