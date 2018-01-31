Смена пола омолаживает организм

Ученые из Лозаннского университета (Швейцария) пришли к сенсационным выводам. Они выяснили, что лягушки могут менять пол.

Специалисты заявили, что у этих земноводных существует генетический механизм обновления хромосом, названный "фонтаном молодости". В пример ученые привели травяную лягушку.

Как и у человека, у нее есть женская X-хромосома и мужская Y-хромосома. У людей последняя постепенно вырождается: в ней нет необходимых для жизни генов, она не может обмениваться материалом с женской. У амфибий нет признаков подобной дегенерации, сообщает сайт EurekAlert!

Среди 314 лягушек ученые обнаружили особи мужского пола, являющиеся носителями двух X-хромосом, и лишь одну самку (из 54) с Y-хромосомой. Оказалось, что у нее возможна рекомбинация X– и Y-хромосом. Исследователи предположили, что "фонтан молодости" есть и у амфибий других видов, а также рыб и рептилий, у которых доказана смена пола.

А недавно эксперты из Стэнфордского университета выяснили, что старение мозга можно остановить. Для этого нужно лишь блокировать специфический белок (васкулярную молекулу клеточной адгезии 1 (VCAM1), который активизируется с возрастом.