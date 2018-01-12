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Здоровье

Найден способ остановить старение мозга

Фото: GLOBAL LOOK press
Старение мозга можно остановить. Для этого нужно лишь блокировать специфический белок, который активизируется с возрастом.
прочитано 706 раз

Ученые из Стэнфордского университета переливали кровь старых мышей молодым и заметили, что у юных особей эта процедура привела к преждевременному старению мозга. Выяснилось, что у пожилых подопытных был активирован специфический белок, который отвечает за возрастные изменения в центральной нервной системе.

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Найден элементарный способ борьбы со старением

В эксперименте были использованы молодые грызуны, в черепа которых вводили плазму крови старых животных. Исследователи анализировали последствия такой процедуры для гиппокампа – области мозга, важной для обучения и формирования памяти и наиболее уязвимой для нейродегенеративных заболеваний.

Экспериментаторы наблюдали за тем, какие гены были активны в старых клетках так называемого гематоэнцефалического барьера (он отделяет кровеносную систему в мозге от нервных клеток). Они выяснили, что это гены, отвечающие за синтез специфичного белка, называемого васкулярной молекулой клеточной адгезии 1 (VCAM1). Именно этот белок не позволяет образовываться новым клеткам в гиппокампе, а вдобавок способствует воспалительным реакциям с участием микроглии – иммунной клетки центральной нервной системы.

Примечательно, что переливание "старой" плазмы никак не повредило генетически-модифицированным мышам, у которых ученые "заглушили" соответствующий ген. Процесс дегенерации также останавливают антитела, которые нейтрализуют ответственный за старение мозга белок, пишут авторы исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Автор: Андрей Евлампиев12 января 2018, 10:19

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