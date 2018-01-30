Как забеременеть от овощей

Способ лечения женского бесплодия нашли греческие ученые. Успеху предприятия помогает средиземноморская диета.

Фрукты, орехи, бобы, а также морепродукты и немного вина - вот секрет, который поможет продолжению рода. Медики изучили влияние рациона на женщин, которые лечились от бесплодия.

244 женщины заполняли опросные листы во время посещения клиники, где проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В анкете пациентки указали, какие продукты употребляли в последние шесть месяцев. А ученые оценивали по шкале от 0 до 55, насколько их рацион близок к средиземноморской диете.

По итогам опросов женщин разделили на три группы. В первую вошли пациентки, которые набрали 18-30 баллов, во вторую – 31-35 баллов, а в третью – 36-47 баллов. Выяснилось, что в группе с самым низким показателем доля успешных беременностей была ниже, чем у всех остальных женщин. Причем каждые пять баллов в опросной шкале увеличивали вероятность рождения здорового ребенка в 2,7 раза.

Средиземноморская диета исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, – к примеру, молочные продукты, мясо и птицу. Рацион включает умеренное потребление вина. А его основа – овощи, фрукты, орехи, бобовые, оливковое масло и рыба, пишет EurekAlert!.

Как ранее писали Dni.Ru, связь ожирения и мужского бесплодия установили ученые из НИИ экспериментальной и клинической медицины. На протяжении нескольких лет они совместно с Новосибирским центром репродуктивной медицины наблюдали за группой пациентов из 570 мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из них страдали от избыточного веса.

Исследователи пришли к выводу, что главная причина развития бесплодия у современных мужчин – не заболевания, а образ жизни. И дело не только во вредных привычках. Наблюдения показали, что лишние килограммы не влияют на тех мужчин, кто регулярно нагружает себя физически.

