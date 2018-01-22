Когда вымрут мужчины

Мужчинам на планете грозит вымирание. Ученые считают, что Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию.

Постепенное вымирание Y-хромосомы продолжается уже десятки тысяч лет. Это происходит потому, что внутри мужской хромосомы не содержится жизненно необходимых генов, предполагают исследователи. Функции, которые заложены внутри, ответственны за развитие организма, как особи с мужскими половыми признаками.

Произойдет неприятное для представителей сильного пола событие еще нескоро. По расчетам генетиков, процесс займет еще около пяти миллионов лет – так что хвататься за голову пока не стоит.

По мнению исследователей, виновником грядущей трагедии станет ген SRY – который, в принципе, не так уж необходим для поддержания жизни, он лишь определяет развитие организма по мужскому типу. Мутации, происходящие с ДНК, постепенно уничтожают мужскую хромосому. Со временем это отразится на способности человека к воспроизводству.

И все же ученые пытаются успокоить мужчин: исчезновение Y-хромосомы не означает их полного вымирания. Вполне возможно, что ген SRY перекочует в другие цепочки ДНК, и там продолжит выполнять свои функции, пишет Science Alert .

Как ранее писали Dni.Ru, ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что ибупрофен способствует развитию бесплодия у мужчин. Причина – в гормональных нарушениях.

В исследовании датских ученых участвовал 31 мужчина в возрасте 18-35 лет. Одной части испытуемых в течение шести недель давали три таблетки болеутоляющего средства ибупрофена. Другая группа принимала плацебо. У мужчин, принимающих препарат, отмечалось усиление выработки лютеинизирующего гормона, который выделяется клетками гипофиза для регуляции работы репродуктивных органов. Также это химическое соединение влияет на синтез тестостерона. Однако при увеличении концентрации лютеинизирующего гормона может возникнуть состояние, когда организм резко снижает выработку тестостерона, что приводит к бесплодию.

Также ученые в своей работе отметили, что дисфункция яичек может сопровождаться снижением полового влечения, хронической усталостью, депрессией и уменьшением мышечной массы.