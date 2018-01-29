Источник рака нашли в толстой кишке
Результаты исследования обнародовали ученые из Копенгагенского университета. Они связали развитие онкологических заболеваний с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6. В здоровых тканях этот фермент отсутствует – а вот в клетках раковой опухоли его в избытке.
Полученные данные свидетельствуют, что фермент GalNAc-T6 "путем гликозилирования участвует в онкогенной трансформации", поясняют исследователи. По их словам, он запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. А это изменяет структуру клеток и вызывает их слипание.
"Когда мы удаляем GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые вы бы обнаружили в здоровой толстой кишке", – заявил один из участников группы исследователей Ганс Вандалл.
Почему присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует аномальному развитию клеток организма, ученым еще предстоит выяснить. Они надеются, что понимание этого механизма даст толчок к появлению более эффективных способов диагностирования и лечения рака, пишет EurekAlert.
�� Ученые назвали лучший #продукт для #профилактики #рака #новости #медицина �� https://t.co/R8sSgC1eHV pic.twitter.com/n0iGQwm5g2— Жанна Бочарова (@med_informs) 26 июня 2017 г.
Ранее Dni.Ru писали об исследовании, проведенном американскими учеными. Они выяснили, что женщины, в организме которых содержится много жировых отложений, гораздо больше подвержены развитию рака груди. Исследователи заявили, что при увеличении массы жира в организме хотя бы на пять килограммов даже у стройных дам повышается риск возникновения этого вида онкологии на 35%.
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