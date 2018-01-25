Установлена причина преждевременного старения

Преждевременное старение может быть вызвано загрязнением воздуха. К такому выводу пришли ученые, обследовав детей в китайском Тунляне.

Угольная электростанция в китайском Тунляне была закрыта в 2004 году. Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что дети, родившиеся в ее окрестностях до остановки работки предприятия, имели более короткие теломеры, чем те, что жили уже после остановки работы ТЭС.

Теломеры представляют собой специализированные участки ДНК, которые позволяют точно копировать хромосомы во время деления клеток. Однако при каждом последующем делении эти участки сокращаются, что приводит к постепенной потере стабильности генома. В итоге возможно развитие рака и сердечных заболеваний, снижение познавательных способностей, а также старение и преждевременная смерть.

Американские исследователи наблюдали за группой из 255 новорожденных. Ученые обнаружили следы воздействия полициклических ароматических углеводородов на ДНК детей, родившихся до закрытия Тунлянской ТЭС. Установлено, что уровень этих химических веществ влиял не только на длину теломер, но и понижал уровень нейротрофического фактора мозга – белка, участвующего в формировании нейронов.

Исследователи подчеркивают, что результаты такого влияния могут проявляться не сразу, а десятилетия спустя, пишет сайт MedicalXpress.

Ранее Dni.Ru писали о результатах другого исследования генетиков. Они сообщили, что мужчинам на планете грозит вымирание. Ученые считают, что Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию.

Произойдет неприятное для представителей сильного пола событие еще нескоро. По расчетам генетиков, процесс займет еще около пяти миллионов лет – так что хвататься за голову пока не стоит.

