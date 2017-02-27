Открыт способ влиять на пол будущего ребенка

Ученые из США приблизились к возможности произвольно выбирать пол будущего ребенка. В этом им помог необычный ген в ДНК жуков-скарабеев.

Обнаруженный специалистами из университета Индианы в Блумингтоне ген DSX отвечает за развитие мужских и женских половых признаков. Ученые уверены, что и в человеческом организме должно быть нечто подобное.

Исследователи вмешались в обычную работу гена, что позволило им повлиять на пол зародыша, передает "Ридус" со ссылкой на Nature Communications. Выяснилось, что DSX позволяет предотвратить случайное появление мужских признаков у самок жуков и наоборот.

Самцы и самки жуков-скарабеев сильно отличаются внешне. "Мальчики" имеют большие рога, а "девочки" обладают более развитыми лапками.

В ходе исследования обнаружилось, что необычные гены начинают работать на разных стадиях развития жуков. Более того, они всю жизнь управляют процессами в организме скарабеев.

Когда ученые заблокировали ген у зародышей жука-скарабея, родились насекомые со "смешанной" анатомией. И у "мальчиков", и у "девочек" появился двойной набор половых признаков и выросли рога. Таким образом, вмешательство позволило ученым превратить мужской зародыш жука в женский и наоборот. Специалисты считают, что похожие гены должны быть в ДНК других насекомых, птиц и млекопитающих, в том числе человека.