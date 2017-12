Названа необычная причина рождения геев

Необычное объяснение нарушению сексуальной ориентации мужчин предложили канадские и американские ученые. Они выявили связь между числом старших братьев и появлением в семье геев.



Исследования семей, в которых есть сын-гей, провели специалисты. Они обнаружили, что в плазме крови матери превышен уровень антител к белку NLGN4Y. Зависимость становилась сильнее в случае семей с младшим братом-геем и старшими братьями-гетеросексуалами, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые поясняют, что ген NLGN4Y кодирует одноименный белок, ответственный за способность клетки связываться с внеклеточным матриксом и другими клетками – в частности, за формирование синаптической связи. Его активность наблюдается главным образом в головном мозге и предстательной железе.

По мнению авторов исследования, они сделали важный шаг в понимании истоков сексуальной ориентации у мужчин. Его результаты позволяют предположить, что гомосексуальная половая ориентация связана с характером иммунного ответа материнского организма на белок, важный в развитии мужского мозга.

Ранее американские ученые представили программу, которая, используя нейросети, может определить сексуальную ориентацию человека по фотографии. Для выведения алгоритмов были использованы более 35 тысяч изображений мужчин и женщин. Изучались как черты лица, так и прическа. Выяснилось, что мужчины и женщины гомосексуальной ориентации имели "гендерно-атипичную морфологию лица".

Не отстают в этом деле и французы. Компания Fireworld разработала шпионскую программу, которая сможет вычислить нетрадиционную сексуальную ориентацию подростка. Родителям предлагали установить на компьютер сына специальное ПО, которое взламывало аккаунт подростка в Facebook. Программа могла проверять, смотрел ли юноша гей-порно.