Воспаление десен приводит к раку

Заболевание десен увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Хельсинкского университета Финляндии.

Специалисты проводили исследование в течение десяти лет. Они наблюдали за 68 тысячами человек разного возраста. Эксперты следили за состоянием их полости рта, а также подсчитывали количество смертей от рака.

Оказалось, что у людей, которые страдали от пародонтита, смертность от онкологии составила 14,45%. Те же, кто следил за здоровьем своих зубов, умирали от рака реже - 11,36%, сообщает "Утро.ru". Ученые считают результаты своей научной работы доказательством того, что бактериальное заражение десен может просочиться в другие части тела, провоцируя развитие онкологического заболевания.

Еще одно открытие на эту тему сделали британские ученые. Они установили, что в раковых клетках органов желудочно-кишечного тракта находится фермент, выделяющийся у бактерий при пародонтите. Если человек курит, очень вероятно еще и развитие рака легких, желчного пузыря и молочной железы.

Специалисты добавили, что данное вещество снижает иммунитет и помогает опухоли захватывать организм. В связи с этим эксперты посоветовали следить за состоянием полости рта и ежегодно посещать стоматолога для проверки.