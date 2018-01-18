Рассекречен новый способ продления жизни

Важное открытие сделали ученые Йельского университета (США). Они расшифровали трехмерную структуру белка, повышенная активность которого позволяет жить дольше.

"Бета-Klotho" регулирует чувствительность организма к инсулину. Семейство этих соединений включает трансмембранные белки, которые пронизывают клеточную мембрану и связываются с сигнальными молекулами, называемыми факторами роста фибробластов (FGF).

В свою очередь факторы роста воздействуют на дифференциацию разнообразных тканей. Анализ показал, что высокая активность комплекса FGF21-Klotho оказывает омолаживающий эффект, позволяя продлевать жизнь, сообщает EurekAlert!

Кроме того, специалисты выяснили, что этот белок повышает усвояемость инсулина и потребление глюкозы, что ведет к повышенному расходу калорий без изменения питания. В ряде случаев можно сбросить лишнюю массу тела, а также излечиться от инсулиннезависимого диабета.

Напомним, в ноябре 2017 года международная группа ученых из Японии, США и Канады поделилась методом значительной приостановки процесса старения и уменьшения вероятности развития возрастных болезней. Они нашли в организме человека редкую генетическую мутацию SERPINE1, наличие которой способствует здоровому долголетию.