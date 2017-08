Во внутренностях человека нашли лекарство от старости

В кишечнике человека живут бактерии, выделяющие особые химические вещества – индолы. Эти соединения предназначены продлевать жизнь и бороться со старостью, считают ученые.

Чтобы найти эти соединения и наверняка выяснить предназначение индолов, ученые из Университета Эмори в США провели ряд исследований. Биологи проверили действие индолов на червей, мух и мышей, указано в статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые испытывали вещества индола и некоторых его производных, которые выделялись штаммом K12 кишечной палочки. В итоге оказалось, что К12 способна отсрочить наступление старческой слабости у всех подопытных, выбранных для эксперимента. И, хотя исследования не проводили на людях, биологи надеются, что индолы, одинаково влияющие на животных из различных групп, таким же образом будут воздействовать и на организм человека. Таким образом ученые надеются научиться в обозримом будущем создавать препараты, продлевающие жизнь. Раньше задачей продления жизни и возможного бессметрия занимались только адепты различных эзотерических учений.

Стоит напомнить, что микрофлора кишечника поддерживает метаболизм макро– и микроэлементов в организме человека. Она укрепляет иммунитет и препятствует распространению патогенных организмов. В течение жизни с возрастом состав бактерий в желудочно-кишечном тракте изменяется. Это может являться причиной ухудшения качества жизни.