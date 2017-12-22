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Hi-tech

Чайник против термопота: что лучше

Фото: GLOBAL LOOK press
Представить себе современную жизнь без ежедневного использования бытовой техники невозможно. Cамыми распространенными ее представителями являются чайники. Но сегодня им на смену пришла усовершенствованная модель – термопот. 
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Электрочайник известен людям уже давно, а вот термопот– довольно новое изобретение. Это полезный, порой незаменимый прибор для дома и офиса. Он нужен, если возникает необходимость постоянно иметь горячую воду под рукой для приготовления напитков, еды или каких-то других функций. Этот электроприбор является современным аналогом электрического чайника, он позволяет сэкономить силы и время в стремительном ритме жизни. Но плюсы и минусы каждого из этих приборов известны далеко не всем. Поэтому многие просто не знают, приобрести им термопот или чайник. Что лучше и практичнее в каждодневном использовании, рассказывают Dni.ru.

Плюсы и минусы чайника

Основным плюсом такого чайника как STARWIND SKG2214, является небольшой объем. Значит, вода в нем будет нагреваться быстрее. Однако тут же это достоинство превращается и в существенный недостаток. Для большой компании воды может не хватить. Нагревать же его повторно слишком долго.

При этом чайник не займет на кухне много места. Его можно установить даже в самом укромном уголке.

Производители выпускают электрические чайники различных цветов и форм. Это позволяет подобрать идеальный вариант для каждого случая.

В качестве недостатков можно выделить большое потребление электроэнергии, а также возможность ошпаривания кипятком. Последний пункт особенно актуален при использовании чайника детьми.

Еще одним минусом является то, что такой прибор именно кипятит воду, а далеко не все любят пить слишком горячие напитки. Поэтому либо им приходится ждать, пока они остынут, либо же разбавлять их холодной водой. Да и использовать на рабочем месте электрический чайник не всегда возможно и выгодно. Конечно, можно придумать что-то, чтобы и здесь иметь возможность употребить горячий напиток, например чайник-термос.

Отличительные особенности термопота

Вода в таком термопоте как Sinbo SK-2395 не остывает, а объема жидкости хватит даже на большую компанию. Но он дороже чайника. В среднем цена на этот прибор колеблется в диапазоне от 2000 рублей. Вполне очевидно, что купить электрический чайник гораздо дешевле.

При постоянном подключении к сети потребляет энергии почти в два раза больше, чем электрочайник. При этом есть возможность самостоятельного регулирования температуры нагрева.

Детям использовать термопот гораздо более безопасно, нежели чайник. Можно приобрести прибор, имеющий объем от трех до десяти литров. Да и к тому же в продажу они поступают различных цветов и форм, что позволяет подобрать каждому покупателю именно тот, который нравится ему. 

Экономный вариант

Необходимо сразу сказать и о том, что расход электроэнергии напрямую зависит от того, сколько раз в день будет использоваться конкретный прибор и где. Если говорить о бытовом применении электрочайника максимум пять раз в день, то приобретать в этом случае термопот абсолютно невыгодно. Счета в этом случае могут быть в два, а то и в три раза выше.

А вот если количество людей, использующих горячую воду, более десяти, и они употребляют ее несколько раз в день, то без термопота, конечно же, не обойтись. Да и приобретение любого другого аналогичного прибора в такой ситуации будет просто нецелесообразным.

Сравнительная таблица приборов

ХарактеристикиТермопотЭлектрочайник
Функциикипятит воду и поддерживает заданный температурный режимкипятит воду
Нагревательный элементспираль или дискспираль или диск
Объем3-10 литров0,5-3 литра (1,7 л средний)
Мощностьне более 800 Вт700 Вт– 3 кВт
Стоимость1000-20 000 рублей550-8000 рублей
Время закипания13 минут и более

6 минут



Подведем итоги

Выбирая, какой электрический прибор предпочесть, ответьте на несколько вопросов: какой объем горячей воды вам нужен, какой температуры, как часто и в каких условиях вы будете его эксплуатировать.  Термопот необходим, если у вас большая семья или маленький ребенок. Вы часто пьете чай, несколько раз в день разводите детские смеси или каши. Это удобный прибор для офиса с большим коллективом. Но термопот не экономичен, если им пользуетесь только вы и всего пару раз в день. Он также не актуален для небольшой семьи. В этом случае выгоднее приобрести обычный электрический чайник.

Основные плюсы термопота:

  • Наличие большого количества функций.
  • Безопасность.
  • Удобство в использовании.
  • Экономичность.

Термопот окажется полезным не только любителям чая и семьям с грудничком. Его корпус выполнен из термозита, а это значит, что за безопасность детей и пожилых людей беспокоиться не придется. Чтобы налить воду в чашку, достаточно нажать всего одну кнопку. Встроенный терморегулятор обезопасит от перегревания.

Основные плюсы электрочайника:

  • Компактность.
  • Экономия времени.
  • Широкий ассортимент.
  • Возможность выбора нагревательного элемента.

Корпус нагревается, что небезопасно для детей и пожилых людей. К тому же, всегда есть вероятность получить ожог от пролитой на себя воды. В этом плане электрочайник проигрывает своему конкуренту. Зато это лучший вариант для тех, кто всегда спешит. Иногда его используют даже в качестве декора. Если брать во внимание миниатюрность устройства и дизайн, то в этом плане чайник выигрывает.

22 декабря 2017, 13:42

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