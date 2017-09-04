Онкологию научились убивать похмельем

Команда исследователей опубликовала доклад о своей работе, в ходе которой был найден без преувеличения сенсационный способ излечения от рака. По сути, злокачественные клетки умирают от похмельного обезвоживания.

Ученые из Университета Дьюка рассказали о разработанном ими уникальном методе терапии онкологических заболеваний. Суть новации – в инъекциях геля, изготовленного на основе этанола и содержащего высокий процент спирта, непосредственно в клетки опухоли, сообщает пресс-служба Американского совета по науке и здоровью.

Сообщается, что введение препарата непосредственно в определенный тип опухоли, называемый плоскоклеточным раком, привела к 100-процентному излечению. При этом было замечено: гель воздействует на пораженные клетки аналогично тому, как большие дозы алкоголя влияют на организм. Инъекция заставляет опухоль "умирать от обезвоживания". Если метод окажется эффективным – а испытания на грызунах практически доказали сенсационную эффективность методики, то это будет еще и самая недорогая терапия ранее считающегося неизлечимым заболевания. По словам медиков, одна инъекция спиртосодержащего геля не может стоить дороже пяти долларов.

"Выводы команды показывают, что просто одна инъекция их специального геля на основе этанола может быть достаточной для лечения определенных типов опухолей. Они считают, что их техника может быть применима к некоторым ракам молочной железы и предраковым поражениям шейки матки", – сообщается в пресс-релизе.

