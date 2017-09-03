Установлена максимальная продолжительность жизни человека

Ученые установили предельный возраст человека. Исследователи из голландского Университета Эразма собрали статистические выкладки и назвали “потолок” жизни.

По словам ученых, предельный возраст людей не зависит от социального статуса, качества жизни, питания и медицины. К такому выводу они пришли, проанализировав статистическую выборку из 75 тысяч голландцев, которые умерли в последние 30 лет.



Исследователи уверяют, что за последние три десятилетия средняя продолжительность жизни “существенно” выросла. Так, например, в Голландии утроилось количество людей, которые перешагнули порог 95 лет. Несмотря на рост этого показателя, предельный возраст, которого удавалось достичь человечеству, остался прежним. Люди стали жить дольше, но рекорды остаются теми же. “Это похоже на своеобразную стену”, – пояснил профессор Джона Эйнмал, один из авторов исследования.

По словам ученого, женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше – до 114,1. Все цифры, которые выше этих показателей являются из ряда вон выходящими случаями. Таким был рекорд француженки Жанны Кельман. Она дожила до 122 лет. Это считается самым длинным сроком существования. Женщина родилась в 1875 году и умерла в 1997.

Самым долгоживущим мужчиной долгое время считался японец Дзироэмон Кимура. Он прожил 116 лет и 54 дня, с 1897 года по 2013. Но последние за три года он переместился на четвертое место. Его обогнали два земляка: Тие Мияко 1901 года рождения, ему уже 116 лет и три месяца и Наби Тадзима. Он родился в 1900 году и живет уже 117 лет и 27 дней. На первой строчке списка долгожителей расположился ямаец Вайолет Браун. Он обогнал своего преследователя почти на полгода.