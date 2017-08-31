Олег Табаков посмеялся над своим возрастом

Худрук МХТ готовится к революции. Столетие октябрьского переворота отметят двумя премьерами

Московский Художественный Театр открыл юбилейный творческий сезон. Стартовал он нестандартно – номером из нашумевшего спектакля "Зойкина квартира", который несколько лет назад поставил здесь Кирилл Серебренников. Песня "У свободы любимый белый цвет" ввиду последних событий вокруг режиссера кажется особенно актуальной. Именно поэтому худрук МХТ Олег Табаков начал сбор труппы со словами: "Верю, что Кирилл поставит на этой сцене еще не раз".

"Этот сезон для театра 120-й, а для меня, как для актера, 35-й, долгожитель хренов", – посмеялся над своим возрастом худрук. И сообщил о грандиозных планах театра на 2017-18 годы. "В МХТ всего три раза ставилась пьеса "Три сестры" – пьеса о нашем понимании себя. Теперь мы решили вернуться к ней – за воплощение отвечает Константин Богомолов. Костя – человек плодовитый, я уверен, что у него все получится".

В этом спектакле будет занят и сам Олег Павлович. "Табаков согласился играть военного доктора Чебутыкина", – с гордостью сообщил Dni.Ru сам Богомолов. Роль это небольшая. Самая растиражированная фраза чеховского персонажа – "Я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты... Вот... Знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов, а что он там писал – не знаю... Бог его знает..." Но что оставит от нее Богомолов – бог знает. К тому же пьесу Чехова режиссер решил дополнить одним рассказом.

В МХТ отметят и 100-летие революции. "Александр Молочников ставит на Основной сцене спектакль "Светлый путь. 1917" – это продолжение нашумевшей постановки "19.14" о Первой Мировой войне, – рассказал Табаков. – А уже в сентябре на Малой сцене выйдут "Веселые времена" по мотивам фильма Эрнста Любича "Ниночка" о большевичке в Париже".