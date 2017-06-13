Как дожить до пенсии

Идти на пенсию или работать до самой смерти – каждый решает для себя сам. Россияне могут лишиться права выбора, если возраст выхода на пенсию будет увеличен.

Сегодня в России 120 работающих человек кормят сотню пенсионеров. В Европе на 100 пенсионеров приходится 160 работающих. У нас трудоспособным считается возраст: для мужчин – с 16 до 59 лет, для женщин – с 16 до 54 лет. Во многих западных странах верхняя граница составляет 65 лет для всех.

Казалось бы, небольшая разница – какие-то пять-восемь лет. Но если учитывать, что в среднем по Европе продолжительность жизни – 78,1 года для мужчин и 83,6 года для женщин, а в России у женщин этот показатель 77,3 года, а у мужчин продолжительность жизни приблизилась к отметке 67 лет, выход на пенсию, например, в возрасте 65 лет оставляет людям не так много времени для беззаботной жизни. Пенсионеры, вынужденные выходить на заслуженный отдых позже, будут получать выплаты гораздо меньшее число лет, чем сейчас, а может и вовсе не успеют дожить до наступления пресловутого пенсионного возраста.

У правительства свои резоны. В стране, где количество работающих неуклонно сокращается, а число пенсионеров с каждым годом увеличивается, пенсионный фонд долго не продержится. Потому что меньшинство работающих вынуждено кормить большинство неработающих. То есть поступлений в Фонд меньше, чем отчислений.

В начале июня 2017 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что повышение пенсионного возраста сделает Пенсионный фонд России более сбалансированным. Однако этот эффект будет наблюдаться лишь в краткосрочном периоде, отметила она в интервью газете "Известия". "Мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера Пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили", – заявила чиновница.



А вот сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что радикально менять сроки выхода на пенсию можно только по итогам исследования трудоспособного возраста населения.

Вопрос повышения пенсионного возраста давно вызывает споры. Так, Национальное агентство финансовых исследований выяснило, что 30% россиян одобряют эту меру, а 66% опрошенных категорически против. При этом 4% населения вообще не имеют никакого мнения на этот счет.

Сегодня по достижении пенсионного возраста многие граждане продолжают трудовую деятельность. Они осознанно идут на такой шаг. Кто-то из-за того, что пенсии небольшие, а есть те, кому просто нравится работа, и они планируют быть активными, пока хватит здоровья.

К таким людям относится 83-летний актер Александр Ширвиндт. Художественный руководитель театра Сатиры считает, что "работать надо до упора и возраст тут ни при чем". "И дело даже не в профессии. Дело в организме. Даже тот, кто таскает шпалы должен делать это из последних сил, – уверен артист. – Бездельничать просто опасно для здоровья. Выбирает всегда сам человек – досиживать жизнь в шезлонге или трудиться".

С ним согласен и руководитель Театра у Никитских ворот Марк Розовский, которому в этом году исполнилось 80: "Я работаю очень много, и мне некогда думать о пенсии. Я, как все нормальные люди, устаю, но в целом своего возраста не чувствую и в работе не испытываю никаких сложностей. Государственные деятели исходят из соображений экономии бюджета. У нас страна устроена так, что мы тратим на фейерверки и на всякую ерунду, не говоря уже о милитаризации, огромные деньги. Я все время работаю с молодежью. И вообще не считаю работу в театре трудом. Я занимаюсь игрой. Трудится тот, кто стоит за станком или шпалы ворочает. Это, конечно, огромный труд. А я чем больше работаю, тем лучше у меня настроение. Прихожу в театр в одиннадцать утра и ухожу в одиннадцать вечера – без выходных. Моя работа мне не в тягость . От усталости в театре я еще больше кайфую".



В интервью Dni.Ru Розовский с улыбкой заметил, что давно прошел все возрастные цензы и ему лично абсолютно все равно – будут поднимать пенсионный возраст или нет: "Я понимаю, что в государственном масштабе хотят сэкономить миллиарды за счет стариков. Потому что в бюджете дырки надо латать. А по-моему, надо просто сокращать пустые траты. И даже если повышать пенсионный возраст, то надо делать это цивилизованно. Надо понимать – остаемся ли мы социальным государством или снова бросаем вызов своему народу, делая бедных еще более бедными."

Директор туристической компании Наталья Маринина (72 года) категорически против увеличения пенсионного возраста, потому что пенсия, по ее мнению, дает людям хотя бы небольшой, но дополнительный доход, который в нашей стране у большинства граждан совсем невелик. "Пенсия сейчас в среднем 15 тысяч рублей, – говорит Наталья. – Четверть уходит на оплату коммунальных услуг, четверть на лекарства, а на оставшиеся семь тысяч как хочешь, так и живи. Пока у человека пенсионного возраста есть выбор – или работать, получая дополнительные средства к существованию, или сидеть с внуками, помогая молодым, которым тоже нужно работать. Увеличение пенсионного возраста этого выбора лишает".

Стоит отметить, что пенсионная реформа – одна из самых долгих. Нынешние потенциальные пенсионеры работать или не работать на пенсии пока решают каждый сам за себя. Но в ближайшей перспективе за них это сделает государство. А результаты этих решений можно будет оценить лишь лет через 40, когда люди, которые начинают работать сейчас, выйдут на пенсию.