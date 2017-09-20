Назван список продуктов для похудения

Существует мнение, что употребление низкокалорийных продуктов позволяет быстрее худеть. Список этих продуктов вполне предсказуем: овощи, зелень, ягоды, цитрусовые, специи. Теория основана на том, что, съедая некоторые продукты, организм тратит больше калорий на их усвоение, чем составляет их энергетическая ценность. Например: на ужин вы съели морковь, калорийность которой равна 10 ккал. Чтобы ее переварить организм потратит 12 ккал. Выходит, что продут принес организму отрицательные калории в размере -2 ккал. Отрицательная калорийность – это когда продукт обладает такой калорийностью, которая не может покрыть энергетических затрат его переваривание.

Продукты с отрицательной калорийностью

Это ананас (48 ккал), ежевика (33 ккал), шпинат (21 ккал), яблоки (46 ккал), клюква (28 ккал), красный сладкий перец (27 ккал), свекла (48 ккал), лимон (31 ккал), листья салата (14 ккал) репа (28 ккал), малина (41 ккал), ревень (16 калл), редис (20 ккал), мандарины (ккал 38), смородина (38 ккал), томаты (14 ккал), морская капуста (5 ккал), слива( 43 ккал), грейпфрут (35 ккал), черника (40 ккал), баклажаны (24 ккал), абрикосы (46 ккал), апельсин (38 ккал), морковь (33 ккал), огурцы (10 ккал), сельдерей (16 ккал).

Согласно теории "отрицательной калорийности" можно есть огурцы и сельдерей ведрами и худеть. Действительно ли все так просто?

Миф или реальность

Переваривать низкокалорийные продукты и выходить, что называется, "в ноль" организм действительно будет, но не очень долго – его не проведешь. В один прекрасный момент он "передумает" переваривать такую пищу вхолостую и захочет избавиться от неудобоваримого продукта с минусовой калорийностью. Вы будете долго ждать похудения, но, скорее всего, не дождетесь. Даже, если допустить правильность этой теории, разница в калориях "в нашу пользу" будет мизерной, а ваша диета, скорее всего, закончиться несварением желудка и расстройством кишечника.

Помните, "сидеть" только на продуктах с отрицательной калорийностью вредно: так вы доведете свою пищеварительную систему до срыва, а организм не дополучит многие полезные вещества. Чтобы похудеть хотя бы на 300 граммов, нужно сжечь сотни калорий, а помогут нам в этом только физические нагрузки и правильное – рациональное, сбалансированное питание.

Подводим итоги

Существует только один продукт с отрицательной калорийностью – вода. В ней нет калорий вовсе, но чтобы ее усвоить организм тратит энергию, пусть и незначительную. Вывод: при похудении рацион должен в большей мере состоять из продуктов с минимальной калорийностью (они же продукты с отрицательной калорийностью), но и содержать некоторое количество более питательных продуктов. А еще пить воду и не забывать работать мышцами.