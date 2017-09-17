Россиян хотят наказывать за отказ от прививок

В Минздраве придумали наказание для родителей, которые не разрешают детям делать прививки. Необычную инициативу озвучила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Министр рассказала, что власти не могут обязать граждан прививать детей. Тем не менее, ведомство разрабатывает иные механизмы, которые позволят оказать влияние на эту ситуацию.

Чиновники пытаются договориться с Фондом социального страхования, чтобы вместе придумать наказание за отказ от прививок. "Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", – заявила она в эфире телеканала НТВ.

Скворцова добавила, что в ведомстве готовят законопроект, запрещающий искажать информацию о лечении тех или иных заболеваний. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу", – уточнила министр.

Глава ведомства предупредила, что в России скоро будет свирепствовать грипп. Наибольшее распространение получит штамм A H1N1. Скворцова считает, что прививки помогут эффективно бороться с вирусом.