Прививки стали чаще приводить к осложнениям

За текущий год медики зафиксировали 164 случая появления осложнений у человека после вакцинирования. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос почти на 20%.

По мнению врачей, возникающие осложнения чаще всего связаны с нарушениями норм хранения препаратов, с неучетом противопоказаний при проведении вакцинации, а также с пренебрежением к индивидуальным особенностям пациента. В свою очередь Росздравнадзор пояснил, что число зафиксированных непредвиденных случаев растет в прямой зависимости от количества людей, прошедших вакцинацию.

"Рост числа сообщений о побочных проявлениях после иммунизации (ПППИ) в Росздравнадзор связан с совершенствованием работы Федеральной службы по контролю за безопасностью вакцин в регионах", – цитирует представителя ведомства газета "Известия". Медики отмечают, что в связи с этим последствия вышеперечисленных факторов могли усугубиться.

Между тем главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что в сравнении с прошлым десятилетием число ПППИ сократилось примерно в два раза. По его словам, чаще всего осложнения возникают после применения вакцины АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша). Также он рассказал, что нередко ПППИ связаны с вакциной против туберкулеза, а прививка от полиомиелита оказалась самой безопасной.

По словам пресс-службы Росздравнадзора, чаще всего после неудачной инъекции у человека проявляются местные и аллергические реакции, повышается температура. Также на пациента находят слабость, вялость, а изредка фиксируются и серьезные постинъекционные абсцессы.

Врачи считают, что одной из основных причин возросшего числа осложнений является массовая вакцинация людей в 2016 году. "В Москве, например, людей стали прививать возле станций метро, и врачи их толком не осматривают. К тому же вакцин от гриппа много, одни более реактогенные, другие — менее", – заявил эпидемиолог.

Напомним, в этом году против гриппа было привито около 55 миллионов человек – это примерно 38% населения страны. При этом в прошлом году вакцинацию прошли около 45 миллионов граждан.