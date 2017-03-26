Россиянам хотят разрешить отказаться от манту
Российские специалисты могут найти замену реакции Манту для выявления туберкулеза. Об этой инициативе рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По ее словам, у родителей должен быть выбор, делать ребенку реакцию Манту или нет. "На самом деле законом предусмотрен выбор родителей. Здесь каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений", – уверена Кузнецова. Свою инициативу правозащитник направила в Минздрав.
Кроме того, Кузнецова назвала альтернативы реакции Манту для выявления туберкулеза. "Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны", – цитирует омбудсмена ТАСС.
Примечательно, что некоторые представители профессиональной среды скептически отнеслись к идее Кузнецовой. В частности, против инициативы высказался президент Международного центра медицинских технологий и информатизации Илья Ильинцев.
Он напомнил, что реакцию Манту нельзя считать прививкой. "Это локальное воздействие на организм, никаких негативных последствий нет", – цитирует специалиста Life.ru. Ильинцев предположил, что родители далеко не всегда обладают знаниями, необходимыми для принятия информированного решения.
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