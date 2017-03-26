Россиянам хотят разрешить отказаться от манту

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила Минздраву дать возможность родителям решать, делать ребенку манту или нет. Специалист рассказала об альтернативных методах выявления туберкулеза.

Российские специалисты могут найти замену реакции Манту для выявления туберкулеза. Об этой инициативе рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По ее словам, у родителей должен быть выбор, делать ребенку реакцию Манту или нет. "На самом деле законом предусмотрен выбор родителей. Здесь каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений", – уверена Кузнецова. Свою инициативу правозащитник направила в Минздрав.

Кроме того, Кузнецова назвала альтернативы реакции Манту для выявления туберкулеза. "Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны", – цитирует омбудсмена ТАСС.

Примечательно, что некоторые представители профессиональной среды скептически отнеслись к идее Кузнецовой. В частности, против инициативы высказался президент Международного центра медицинских технологий и информатизации Илья Ильинцев.

Он напомнил, что реакцию Манту нельзя считать прививкой. "Это локальное воздействие на организм, никаких негативных последствий нет", – цитирует специалиста Life.ru. Ильинцев предположил, что родители далеко не всегда обладают знаниями, необходимыми для принятия информированного решения.