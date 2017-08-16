Лишний вес может довести домашних животных до депрессии

Шведские ветеринары предупредили о том, что наличие лишнего веса у домашних питомцев может вызвать у них депрессию. Они, как и человек, все больше привыкают к "сидячему" образу жизни и обильному питанию.

Эксперты отмечают, что сегодняшние кошки и собаки "полноваты". При этом их владельцы этого не замечают.

"Уже привычно, когда хозяин приходит со своим котом, который, как им кажется, слишком худой, однако на самом деле весит в пределах нормы", – цитирует ветеринара Линду Несторссон Андерссон Flashnord. "Такие коты сейчас – редкость, и то, что представляется отклонением, на самом деле — норма", — говорит врач.

Она рассказала, что из любви к своим животным хозяева очень часто перекармливают их собачьими и кошачьими деликатесами. По словам Линды, это может спровоцировать у четвероногих проблемы с психикой.

Например, толстым кошкам становится трудно себя вылизывать, что заканчивается стрессом. А полным собакам вес не дает полноценно бегать и резвиться, что вызывает у них подавленное состояние.

Определить наличие у кота или собаки излишней полноты несложно. По словам ветеринара, у собак должны прощупываться ребра. А вот кошки часто откладывают жир на животе, и у них его заметить сложнее из-за толстой шерсти.

Линда Несторссон Андерссон дала хозяевам несколько советов, чтобы их питомцы оставались в хорошей физический и психической форме. Собакам, например, вместо мясной котлеты можно дать низкокалорийный собачий корм, причем порцию в десять раз больше. Также важно время от времени менять рацион, чтобы улучшить обмен веществ.

Что касается кошек, то им легче сбрасывать вес с помощью мягкой еды, которая дает большее ощущение сытости. "Кошек труднее заставить двигаться, и здесь требуется настойчивая работа. Однако с ними можно играть. Снимите свою кошку с дивана, отнесите на верхний этаж, пусть она лишний раз сама пройдет по лестнице", – рекомендует ветеринар.