Найдена страшная опасность электронных сигарет

Курение вейпов делает стенки артерий и вен более ломкими. Это значит, что курильщики получают со временем необратимые проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Число любителей вейпов и электронных сигарет резко выросло в последние годы. Публика считает их почти безопасными, что соответствует тому, как их рекламируют сами производители подобных испарителей, заявляющих, что они помогают бросить курить. Тем не менее, ученые сомневаются в их безопасности, и у нас уже есть сведения о серьезных побочных эффектах этих испарителей", – заявил Магнус Лундбэк из шведского Каролинского института на конгрессе Европейского респираторного общества в Милане.

Ученые наблюдали возросшую за последнее время популярность электронных сигарет и решили выяснить: на самом ли деле они настолько безопасны, как об этом говорят сами курильщики и, конечно, производители. Результаты оказались в целом противоречивыми, но общую тенденцию исследователи определили, сообщает РИА Новости.

Курение вейпов делает стенки артерий и вен более ломкими. Это значит, что курильщики получают со временем проблемы с сердцем. Это повышает давление и приводит к многим другим негативным эффектам. Ученые считают, что постоянное курение вейпов со временем навредит сердечно-сосудистой системе бесповоротно.

"Производители вейпов часто рекламируют свои изделия как способ отказаться от курения. С другой стороны, текущие наблюдения показывают, что люди часто не только не отказываются от табака, но и начинают курить и то, и другое. Вейп-индустрия постоянно растет, и по некоторым прогнозам уже в ближайшие годы она опередит традиционные табачные компании. Соответственно, наши выводы касаются очень большой группы людей и их нужно учитывать для того, чтобы сохранить их здоровье", – кроме прочего указал в своем докладе Магнус Лундбэк.

Как писали Dni.Ru, ранее в июле Роспотребназдор предложил приравнять к табаку электронные парогенераторы – вейпы. Ведомство планирует включить эту норму в законопроект, который уже находится на рассмотрении Госдумы.

