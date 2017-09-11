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Найдена страшная опасность электронных сигарет

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Fludra
Курение вейпов делает стенки артерий и вен более ломкими. Это значит, что курильщики получают со временем необратимые проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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"Число любителей вейпов и электронных сигарет резко выросло в последние годы. Публика считает их почти безопасными, что соответствует тому, как их рекламируют сами производители подобных испарителей, заявляющих, что они помогают бросить курить. Тем не менее, ученые сомневаются в их безопасности, и у нас уже есть сведения о серьезных побочных эффектах этих испарителей", – заявил Магнус Лундбэк из шведского Каролинского института на конгрессе Европейского респираторного общества в Милане.

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Ученые наблюдали возросшую за последнее время популярность электронных сигарет и решили выяснить: на самом ли деле они настолько безопасны, как об этом говорят сами курильщики и, конечно, производители. Результаты оказались в целом противоречивыми, но общую тенденцию исследователи определили, сообщает РИА Новости. 

Курение вейпов делает стенки артерий и вен более ломкими. Это значит, что курильщики получают со временем проблемы с сердцем. Это повышает давление и приводит к многим другим негативным эффектам. Ученые считают, что постоянное курение вейпов со временем навредит сердечно-сосудистой системе бесповоротно. 

"Производители вейпов часто рекламируют свои изделия как способ отказаться от курения. С другой стороны, текущие наблюдения показывают, что люди часто не только не отказываются от табака, но и начинают курить и то, и другое. Вейп-индустрия постоянно растет, и по некоторым прогнозам уже в ближайшие годы она опередит традиционные табачные компании. Соответственно, наши выводы касаются очень большой группы людей и их нужно учитывать для того, чтобы сохранить их здоровье", – кроме прочего указал в своем докладе Магнус Лундбэк.

 Как писали Dni.Ru, ранее в июле Роспотребназдор предложил приравнять к табаку электронные парогенераторы – вейпы. Ведомство планирует включить эту норму в законопроект, который уже находится на рассмотрении Госдумы. 

Автор: Алексей Минин11 сентября 2017, 21:58

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