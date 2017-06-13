Ученые развенчали миф об электронных сигаретах

Американские ученые объявили о меньшей опасности электронных сигарет по сравнению с традиционными, а также об отсутствии привыкания к ним. Однако не отказались от продолжения исследований.

Как известно, принцип электронных сигарет заключается в испарении ароматизированной жидкости, которая может содержать также и никотин. Пар вдыхают через особые электронные устройства. И хотя электронные сигареты до сих пор считались практически безвредными и даже рекомендовались как средство чтобы бросить курить, исследование ученых из колледжа медицины в Пенсильвании не подтвердило абсолютную безопасность вейпинга.

Группа ученых опросила более 30 тысяч курильщиков. Три с половиной тысячи респондентов признались, что либо курят исключительно вейпы, либо очень редко позволяют себе затянуться традиционной сигареткой. Те, кто отдает предпочтение электронной версии курения, не считают себя зависимыми от своей привычки и готовы от нее отказаться в любой момент.

"Без сомнения, электронные сигареты вызывают привыкание, но не на том же уровне, как традиционные сигареты", – комментирует исследование его автор, доцент Гаодонг Лю.



Исследования будут продолжены на постоянной основе. Теперь ученых интересуют – не становятся ли в итоге сторонники электронных сигарет курильщиками обычного табака.

"Впервые мы сможем взглянуть на явление в динамике. До этого почти все исследования были одномоментными", – делится планами Гаодонг Лю. Исследования ученых поддерживают Национальный институт здравоохранения и Центр исследований табачной продукции.