Вейпы хотят приравнять к сигаретам

Роспотребназдор предложил приравнять к табаку электронные парогенераторы – вейпы. Ведомство планирует включить эту норму в законопроект, который уже находится на рассмотрении Госдумы.

"Сегодня на площадке Государственной думы рассматривается законопроект, который мы горячо поддержали. И мы туда предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были внесены", – цитирует газета "Известия" главу ведомства Анну Попову. Как писали Dni.Ru. ранее руководитель Роспортебнадзора назвала города-лидеры по заболеваемости ВИЧ.

