Жир вызывает 16 видов рака

Избыточный вес является одной из глобальных проблем, число "толстяков" растет день ото дня. При этом с избыточным весом напрямую связаны 16 различных типов онкологии.

"Проведенный обзор исследований за период с января 1946 года по март 2017 года дал ученым более глубокий взгляд на механизмы канцерогенеза", – указала научный сотрудник Института по изучению рака имени Хантсмана в американском Университете Юты Корнелия Ульрих. "Чем больше мы понимаем этот процесс, тем лучше мы можем определить цели и стратегии для снижения бремени рака, связанного с ожирением", – добавила исследователь.



В исследовании, опубликованном в Cancer Prevention Research, указано, что стромальные клетки жировой ткани проникают в раковые клетки и питают их, способствуя росту опухоли. Так, например, развивается и прогрессирует рак предстательной железы и рак молочной железы у пациентов с ожирением. Отдельные виды человеческой жировой ткани, по словам исследователя, особенно "метаболически активны". Так, например, при тяжелых стадиях рака молочной железы у большинства пациенток была обнаружена избыточная жировая ткань.

Будущие исследования Корнелии Ульрих будут связаны с поиском способов блокирования процессов, связанных с ростом опухолей. По ее словам, связь между ожирением и раком только начинает становиться понятной.

